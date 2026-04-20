綾瀬はるか、41歳のタンクトップスタイル 二の腕＆デコルテあらわ「透明感ハンパない」
綾瀬はるかのスタッフによる公式Instagramが18日にオフショットを公開。綾瀬のタンクトップ姿を投稿すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】赤いノースリーブドレスを着た綾瀬はるか
公式Instagramが投稿したのは、17日に劇場公開が始まった出演作『人はなぜラブレターを書くのか』のパネルの前で佇む綾瀬のソロショット。写真には、黒タンクトップ姿の綾瀬が笑顔でピースサインをカメラに向ける様子が収められている。
彼女の二の腕やデコルテがあらわになったオフショットに、ファンからは「美しい〜」「beautiful」「ずーっとかわいい」「透明感ハンパない」などの反響が寄せられている。
引用：「綾瀬はるか official staff」Instagram（＠ayaseharuka_official_staff）
【写真】赤いノースリーブドレスを着た綾瀬はるか
公式Instagramが投稿したのは、17日に劇場公開が始まった出演作『人はなぜラブレターを書くのか』のパネルの前で佇む綾瀬のソロショット。写真には、黒タンクトップ姿の綾瀬が笑顔でピースサインをカメラに向ける様子が収められている。
彼女の二の腕やデコルテがあらわになったオフショットに、ファンからは「美しい〜」「beautiful」「ずーっとかわいい」「透明感ハンパない」などの反響が寄せられている。
引用：「綾瀬はるか official staff」Instagram（＠ayaseharuka_official_staff）