【医者が教える】ファストフード店で「頼んではいけないもの」ワースト3
ハンバーガーやポテトは気にしても、飲み物までは無警戒――そんな人は多いのではないでしょうか。実はファストフードで見落としやすいのが、シェイクや甘い飲み物です。何気なく選ぶ一杯が、体への負担を静かに増やしている可能性があります。
東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』をもとに解説します。
ファストフードのシェイクはヤバい
ファストフード店で頼んではいけないもののワースト1は「加工肉」と「揚げもの」です。
しかしそれを言うと、そもそもファストフード店に行く意義が根本からなくなるので、「加工肉」と「揚げもの」は体によくない（ワースト1）ということを十分に認識した上で、さらに体に負担をかけないように避けるべきワースト2と3を解説します。
ワースト2はシェイクです。
やわらかいアイスクリームのようなイメージを持っている人も多いかと思いますが、シェイクはアイスクリームからはまったくかけ離れた別の食べものです。
真の材料は企業秘密でしょうが、おそらく少量の牛乳に大量の植物油を混ぜて作っています。この植物油は体に悪い油です。
ワースト3は甘い飲み物です。
果糖ぶどう糖液糖か人工甘味料のどちらかが入っているからです。
とにかく「飲みもの」がほしくて種類にこだわらない場合は、水かお茶のような甘くないものを選んでください。
（本記事は、書籍『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』から一部抜粋・編集した記事です。）