フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、18日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演、「おごり・おごられ論争」について言及した。

田中は、過去に同番組で「結局、誘った方が払えばいいんじゃないの?」と発言したところ「そうしたら、変な感じで取り沙汰されてしまって。それは金持ちの発想だみたいな。何でもかんでも、言いたいんだろうなと思って」と語った。

ジェーン・スー氏は、「好かれる解答ってあるじゃん。寄り添いと理解となんか言っているけど何も言っていない感じ」のものと言い、この論争に関しては「それぞれのお財布の事情もありますからね。臨機応変に考えていかなきゃいけないことだと思いますけど、誰かが外から決められる話ではないですよね、みたいな。何も言ってない！」と例を挙げた。

ジェーン・スー氏は、色んなシチュエーションもあるが「あなたと私は、嫌がられてもおごるべき。後ろから追っかけてって、リュックに背中に札束を入れるぐらいの勢いで」と言うと、田中は「同世代、4人の女の子でご飯を食べていて、私がそれサラっと払っていたらめちゃくちゃ感じが悪いですよね」と、場合によるとしながらも「私は、なんか、基本的に払った方が楽。色々」とし、おごってもらった時の「後からのお礼の方が大変」と明かしていた。