俳優の松下洸平（39）が19日、滋賀・高島市内で開かれたNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のトークイベントに出演。撮影の裏話を語った。

松下は同作で徳川家康を演じる。豊臣秀長（小一郎）役の主演・仲野太賀（33）、前田利家役の大東駿介（40）、石川数正役の迫田孝也（49）らと登場し、爆笑トークを繰り広げた。

松下は合戦シーンの撮影について、「甲冑が重すぎて、後半になると誰もしゃべらなくなった。過酷でした」と苦笑いした。

大東も織田信長（小栗旬）の前に全員が片ひざを立てて控える場面では、撮影が長時間に及んだため、同じ格好で「しんどかった」と続いた。ただ、その後「セリフのある者が、順番に立ち上がっていった」と難を逃れていったが、迫田は「ボクはセリフがなかったんですよ」とぼやき、笑わせた。

会場の高島市は織田軍が撤退する際に通った「信長の朽木越え」で有名な場所。ミニ講座が開かれるなど、出演の4人も納得顔。松下は「登場人物がこれからどう成長していくか、乗り越えていくか楽しみにしていてください」とアピールした。

仲野はトークライブについて「我を忘れるぐらい楽しかった」と目を細めていた。