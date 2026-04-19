◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（１９日・神宮）

ヤクルトのドラフト４位・増居翔太投手（２５）＝トヨタ自動車＝が１９日、巨人戦（神宮）でプロ初先発。本拠地初登板となり、マウンドに上がる際には神宮に初めて登場曲が流れた。注目のチョイスは「さまよえる蒼い弾丸」だった。

初回は１番・佐々木を３球で見逃し三振。２番・松本を１４４キロ直球で右飛、３番・泉口は１４２キロ直球で左飛。３者凡退と抜群の立ち上がりを見せた。

「Ｂ’ｚ」の大ファンとしても知られる左腕。登場曲についてはＢ’ｚの曲を選ぶとしながら「（当日までの）楽しみにしておきたい」と曲名までは明かしてこなかった。ただ、１月の入寮時には「あまりに有名どころすぎると１０何年の愛が伝わらなくて、ちょっとどうかなと思うところがあるので、渋いところでいこうかと思っています。それこそ、２４年の紅白（歌合戦）とかで（新規の方の）知名度というか、認知度が上がったところで、あまりに有名曲すぎて“紅白新規”と思われるのはちょっと悔しいので。そういう意味でも、ある程度コアなところいきたいなと思います」と話していた。

Ｂ’ｚにハマったのは小学５年生の頃。当時、テレビ朝日系列で放送されていた世界水泳のＣＭで流れていた「Ｕｌｔｒａ Ｓｏｕｌ」に心を奪われた。現在は「＝ＬＯＶＥ」（推しは野口衣織）との“二刀流”だが、もちろん心の真ん中にはあるのは「Ｂ’ｚ」。帽子からは自慢の襟足がなびくが、稲葉浩志を意識したヘアスタイルだ。個性を貫き、「選手として覚えてもらうことは一番」と笑った。

ちなみに、子どもの頃はＧ党でもあった。小笠原道大、アレックス・ラミレス、李承菀（イ・スンヨプ）ら長距離砲が好きだった。今月１２日にはその巨人相手に東京Ｄでプロ初登板。初先発も巨人戦になったことは運命のイタズラかもしれない。彦根東（滋賀）で甲子園に出場し、慶大を経てトヨタ自動車では日本一に輝いた２４年の社会人日本選手権ＭＶＰ。エリート街道を進んできた背番号４３がプロ初勝利を狙う。