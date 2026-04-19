「お胸がプリップリッ」佐々木希、“目が合いすぎる”仰向けショットが話題「最強です」「3枚目すごいな」
俳優の佐々木希（38）が15日、自身のインスタグラムを更新。デビュー20周年を記念した日めくりカレンダーの発売を発表し、公開された写真が「かわいすぎる」と反響を呼んでいる。
【写真】「お胸がプリップリッ」ファンから大反響、佐々木希の“仰向けショット”
佐々木は「デビュー20周年を記念して、『佐々木希と目が合いすぎる日めくり』を発売することが決定しました」と報告。コンセプトについて「とてもお恥ずかしいのですが、“とにかく私と目が合うカレンダー”となっております」と明かした。
さらに「今回も素敵なスタッフの皆さんと撮影させていただきました！色んな衣装やメイクをさせて頂いたので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです」と呼びかけ、カメラを見つめるショットや、おでこを出したナチュラルでリラックスした姿など、さまざまなカットが公開されている。
特に、真正面から見つめる“目が合いすぎる”構図にファンが注目。3枚目の仰向けショットでは、透明感あふれる表情と柔らかな雰囲気が際立ち、「最強です」「3枚目すごいな」といった声が相次いでいる。
ほかにも、コメント欄には「めっちゃかわいいです!!!」「この方はただただ、ずっと可愛い」「3枚目はもうズルいくらい可愛すぎて小さな小窓のハートも最強です」「レベチ過ぎやろがい！」「お胸がプリップリッ」といった絶賛の声が多数寄せられていた。
【写真】「お胸がプリップリッ」ファンから大反響、佐々木希の“仰向けショット”
佐々木は「デビュー20周年を記念して、『佐々木希と目が合いすぎる日めくり』を発売することが決定しました」と報告。コンセプトについて「とてもお恥ずかしいのですが、“とにかく私と目が合うカレンダー”となっております」と明かした。
特に、真正面から見つめる“目が合いすぎる”構図にファンが注目。3枚目の仰向けショットでは、透明感あふれる表情と柔らかな雰囲気が際立ち、「最強です」「3枚目すごいな」といった声が相次いでいる。
ほかにも、コメント欄には「めっちゃかわいいです!!!」「この方はただただ、ずっと可愛い」「3枚目はもうズルいくらい可愛すぎて小さな小窓のハートも最強です」「レベチ過ぎやろがい！」「お胸がプリップリッ」といった絶賛の声が多数寄せられていた。