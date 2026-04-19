元NHK女子アナ・中川安奈、ほっそりウエストが美しい古着スタイル「安奈ちゃんだとは思わなかった」
フリーアナウンサーの中川安奈が18日にInstagramを更新。古着スタイルのオフショットを披露すると、ファンから「一瞬安奈ちゃんだとは思わなかった」「スタイルもめちゃ良いですね♪」といった反響が寄せられた。
【別カット】「ウエストの細さがすごい」中川安奈、古着スタイル全身ショット
中川が「#古着」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真の中で彼女は、長袖カットソーにジャケット、ヴィンテージデニム、Vansのスニーカーといったコーディネートを披露している。
また投稿の中で彼女は「ヴィンテージデニムにVansを合わせるの楽しみにしていたのですが」とつづり「ようやくデビューできました」と笑顔の絵文字を添えている。
古着を取り入れたカジュアルなコーディネートに、ファンからは「一瞬安奈ちゃんだとは思わなかった」「似合いすぎててカッコいい」などの声や「ウエストの細さがすごい」「スタイルもめちゃ良いですね♪」といったコメントが集まっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職すると、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）
【別カット】「ウエストの細さがすごい」中川安奈、古着スタイル全身ショット
中川が「#古着」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真の中で彼女は、長袖カットソーにジャケット、ヴィンテージデニム、Vansのスニーカーといったコーディネートを披露している。
古着を取り入れたカジュアルなコーディネートに、ファンからは「一瞬安奈ちゃんだとは思わなかった」「似合いすぎててカッコいい」などの声や「ウエストの細さがすごい」「スタイルもめちゃ良いですね♪」といったコメントが集まっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職すると、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）