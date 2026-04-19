身体をしっかり支えて快適な眠りへ！硬めの寝心地×体圧分散で負担を軽減する【アイリスプラザ】ポケットコイルマットレスがAmazonで登場中！
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しっかり硬めで安定感抜群！体圧分散で寝姿勢を整える【アイリスプラザ】ポケットコイルマットレスをAmazonで今すぐチェック！
通気性、体圧分散性にとても優れたポケットコイルマットレス。点で支えるから寝心地抜群。耐久性が高く吸湿性が低いポリエステル生地でできており、一年中さらさらと気持ちの良い手触り。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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理想の寝姿勢を実現。独立した528個のコイルが点で身体を支え、肩や腰の負担を軽減。身体の凹凸に合わせて支えてくれるから、体にフィットする安定した寝心地に。ボンネルコイルやウレタンマットレスよりも、体圧分散性が高く、身体への負担も少ない。
ムレを軽減、快眠をサポート。コイル同士の摩擦が少ないので耐久性に優れている。空気の通り道があるので通気性も高くソフトな寝心地。側面はメッシュ生地でさらに通気性UP。
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体に触れる面には柔らかなウレタンクッション。しっかり厚みがあるので、コイルの硬さを感じることなく気持ちよく過ごすことができる。
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