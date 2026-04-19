【かっぱ寿司】「かっぱの北海道祭り」をGWまで開催！ほたてひも、北釧〆いわしは110円！《5月6日まで》

かっぱ寿司では、2026年4月16日から5月6日まで、「かっぱの北海道祭り」をかっぱ寿司全店で開催しています。

アプリの平日限定ランチクーポンを使えば100円オフ！

「北海道産ほたて」や「北海道産北釧（ほくせん）〆いわし」など、北海道産の食材を使った豪華なメニューがラインアップする「かっぱの北海道祭り」。

ほかにも、「ちゃんちゃん焼き」をイメージした創作寿司など、北海道ならではのメニューも登場します。

さらに、かっぱ寿司の公式アプリ会員には、平日の17時まで使える"100円引きクーポン"を配信中。

利用期間は4月16日から28日17時までです。

「かっぱの北海道祭り」メニューを紹介します。

・北海道産 ほたて（一貫） 140円

身が引き締まり、旨みと甘みがギュッと詰まっている北海道産のほたて。

店内飲食限定です。

・蟹いくら包み（一貫） 140円

ずわい蟹のほぐし身の上にいくらをのせた贅沢な一品。素材は北海道産ではありません。店内飲食限定です。

・北海道産ほたてひもチャンジャ風海苔包み（一貫） 110円〜

コリコリした食感のほたてひもをチャンジャ風にアレンジ。パリパリの海苔と好相性。

・北海道産ほたてひもチャンジャ風大葉包み（一貫） 110円〜

チャンジャ風に仕上げたほたてひもを、シャリと一緒に大葉で包んで食べます。大葉の風味が爽やか。

・北海道産 北釧（ほくせん）〆いわし（一貫） 110円

北海道の釧路産まいわしを使用。 薄めの酢〆で刺身のような生感を残しました。生姜でさっぱりと味わえます。

・北海道産 北釧（ほくせん）〆いわし塩炙り（一貫） 110円

北海道産・北釧〆いわしを直火で香ばしく塩炙りに。レモンの酸味で、脂の旨みが引き立ちます。

・北海道産 にしん（二貫） 160円〜

塩〆にされた北海道産にしんに生姜をあしらい、食べやすくしました。

・北海道郷土料理サーモンちゃんちゃん焼き風〜北海道みそ使用〜（二貫） 160円〜

人気のサーモンに、青ねぎとちゃんちゃん焼きのタレを乗せて直火炙りにしました。

・北海道3貫盛り（三貫） 330円〜

ほたて・北釧〆いわし・にしんを一皿に。北海道の海の恵みを、贅沢に食べ比べできちゃいます。

店内飲食限定です。

「北海道産 北釧〆いわし」の販売期間中は、定番商品の「〆いわし」の販売は休止します。

天候や入荷状況、売れ行きなどにより、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合があり。

また、店舗により価格は異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部