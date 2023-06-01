└三笘薫が冷静ダイレクトボレー弾で今季3点目!! トッテナム戦で同点ゴールをゲット

【プレミアリーグ第33節】(Tottenham Hotspur Stadium)トッテナム 2-2(前半1-1)ブライトン<得点者>[ト]ペドロ・ポロ(39分)、シャビ・シモンズ(77分)[ブ]三笘薫(45分+3)、ジョルジニオ・ルター(90分+5)<警告>[ト]イブ・ビスマ(34分)、ケビン・ダンソ(65分)、シャビ・シモンズ(78分)、ロベルト・デ・ゼルビ(53分)[ブ]マッツ・ビーファー(37分)観衆:61,167人