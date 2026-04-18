Snow Man¤¬Mr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯¥Ýー¥º¤ÇÊÂ¤ó¤À¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ªMr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤â¡Ö½¬ÆÀÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È´¶Ã²
¢£ÌÚÍü·ûÉð¤â¸Ä¿ÍInstagram¤ËÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡õÌÚÍü·ûÉð¸ø³«¤Î¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
Mr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤¬¡¢4·î17ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Mr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎMr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯¥Ýー¥º¤ÇSnow Man¤¬Mr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤ÈÌÚÍü¤ò°Ï¤ó¤À½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÌÚÍü·ûÉð¤µ¤ó¤«¤éÆÍÁ³¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢Snow Man¤Î³§¤µ¤ó¤ËÄ¶Ëâ½Ñ¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡×¤È¡¢½Ð±é¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËMr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤«¤éSnow Man¤Ø¡Ö½¬ÆÀÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤óÉâ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÀä»¿¤¹¤ë°ì¸À¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªÌÚÍü¤Î¸Ä¿ÍInstagram¤Ë¤âÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£