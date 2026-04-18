肉イベントの最高峰「THE MEAT」が大阪と埼玉で同時開催！カラオケ、スポーツアトラクションに加えてDJショーも
“肉が、人をつなぐ。”をコンセプトにした、お肉がテーマのフードイベント「THE MEAT(ザ・ミート)」。全国各地から選び抜かれた多彩な肉料理に加えて、音楽やスポーツなどのカルチャーが融合することで、同じ時間と空間を共有する人と人が自然につながる空間を創出。2026年のゴールデンウィークは、大阪・長居公園の「THE MEAT OSAKA 2026(ザ・ミート オオサカ 2026)」とさいたま新都心の「THE MEAT SAITAMA 2026(ザ・ミート さいたま 2026)」の2会場で同時開催。本記事では、会場内で展開される、“ついでにちょっと”が楽しめるコンテンツ「THE CHALLENGE」エリアの全貌を紹介する。
【画像】GWは肉料理を食べつくそう！大阪&さいたまで肉イベント「THE MEAT」開催
■2年ぶりの開催！「THE MEAT OSAKA 2026」開催概要
肉好きを唸らせる食べ応え抜群のメニューから、シェアして楽しむシーンにもぴったりの一皿まで、29種類の肉料理が登場する。
日時：2026年4月29日(祝)〜5月6日(振休)10時〜20時(平日のみ11時〜)
場所：長居公園 自由広場(大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1)
アクセス：Osaka Metro 御堂筋線「長居」駅からすぐ
料金：入場無料、飲食代別途※食券・電子マネー・クレジットカードが利用可能
電話：0570-200-883(THE MEAT OSAKA 2026 事務局)
※12時〜17時(土・日・祝は休み)
■埼玉初上陸！「THE MEAT SAITAMA 2026」開催概要
圧倒的な食べ応えを誇るステーキメニューから思わずリピートしたくなる各店こだわりの逸品まで、25種類の肉料理がそろう。
日時：2026年5月1日(金)〜5月6日(振休)10時〜20時
場所：さいたま新都心 けやきひろば(埼玉県さいたま市中央区新都心10)
アクセス：JR「さいたま新都心」駅からすぐ
料金：入場無料、飲食代別途※食券・電子マネー・クレジットカードが利用可能
■「THE CHALLENGE」とは
MUSIC、SPORTS、ART、DANCE、BRAINの5つのテーマから毎回厳選されたチャレンジコンテンツを展開。なかには無料で参加できる種目もあり、気軽に挑戦できるのが魅力だ。今回は、【MUSIC】カラオケチャレンジ、【SPORTS】フリースローチャレンジほか4種目、【BRAIN】謎解きチャレンジBINGOが実施される。
■実質500円で楽しめる謎解き「ナゾトキ BINGO チャレンジ！」は食券とファストチケット付き！
今回の初企画は【BRAIN】チャレンジとして、THE MEATオリジナルの謎解き「ナゾトキ BINGO チャレンジ！」が登場。数字をそろえるビンゴゲームに謎解きの要素を掛け合わせた体験型ゲームで、謎解きキットに記載された問題と、会場内に設置された問題を解いていくスタイル。販売キット(1800円)は専用ブースで購入でき、謎解きキットには「800円食券1枚、ファストチケット(500円相当)1枚」がついてくるので、実質500円で謎解きが楽しめる。さらに、全問正解すると「クリアカード」がもらえ、抽選にも参加ができる。
■【MUSIC】「カラオケチャレンジ」のほか、定番のフリースローなど全5種目の【SPORTS】エリアにも注目
95点以上の得点が出れば、会場で使える「食券」(800円分)がもらえる「カラオケチャレンジ」は無料参加OK。スポーツエリアの「フリースローチャレンジ」(1回500円)は1回につき3投まで挑戦でき、成功数にあわせて特典がもらえる大人気アトラクション。挑戦者だけでなくギャラリーも盛り上がること必至。
無料で参加できるスポーツアトラクション4種も登場。体内感覚で29.0秒ピッタリを目指す「MEAT STOP29(ドンピシャチャレンジ)」、自分の限界へジャンプする「MEAT JUMP(垂直跳び)」、目隠しして10メートルをまっすぐ歩く「10メートルサバイバル」、倒したピンの数を競う「ペットボトルボウリング」と、どれも気軽に挑戦できる。
※カラオケチャレンジの実施時間は会場によって毎日異なる
※フリースローチャレンジは、大阪会場は毎日実施、さいたま会場は試合などの合間に実施
※カラオケチャレンジ、スポーツエリアは、雨天中止の場合あり
■各会場3日間限定で、人気DJを招いたスペシャルDJ SHOWタイムを開催
2会場でJ-POPや昭和歌謡、K-POPまで、幅広いジャンルのDJ勢が集結する。
■大阪会場
・4月30日(木)：13時〜DJダイノジ／15時30分〜デッカチャン／18時〜昭和歌謡DJブラッシュ
・5月3日(祝)：13時〜DJやついいちろう(エレキコミック)／15時〜DJ CHIKA
・5月4日(祝)：14時〜DJダイノジ／17時〜DJコメサンタ
■さいたま会場
・5月4日(祝)：14時〜マーク・パンサー(globe)
・5月5日(祝)：14時〜DJ CHIKA／17時〜昭和歌謡DJブラッシュ
・5月6日(振休)：14時〜デッカチャン／15時15分〜DJハスキー／16時〜DJダイノジ
■【さいたま会場限定】SPORTS AREA「THE URBAN SQUARE」では3×3バスケットボールやパルクールも！
■5月2日(土)、5月3日(祝)、5月4日(祝)：3x3バスケットボール【ZOZO CUP Associated with 3x3 JAPAN TOUR】
プロ・アマ・キッズ誰でも参加可能な3人制バスケットボール大会「3x3 ZOZO CUP」。埼玉県初開催となる今大会は5月2日(土)にOPEN WOMEN、5月3日(祝)にU15 BOYS＆GIRLS、5月4日(祝)にOPEN MENの3カテゴリーの開催。東京2020オリンピックから正式種目となった3x3バスケットボール公式大会だ。
※雨天中止
■5月4日(祝)：バスケットボール【Red Bull Run the Racks】
米国発祥のプレミア・バスケットボールシューティングコンテスト「Red Bull Run the Racks」が、ついに日本に上陸。レッドブル・アスリートのリーサル・シューターが協力するこのイベントでは、全米トップクラスのシューターたちが挑んできた“ラン・ザ・ラックス”の極限バトルを、日本の舞台でも体感できる。
■5月5日(祝)：車いす3x3バスケットボール【Push Up】
2026年度初開催となる、国内唯一の車いす3x3バスケットボール公式大会「Push Up」。国内車いすバスケットボール最高レベルの選手が集う車いす3x3のまさにオールスタートーナメント。今年は天皇杯優勝チームも参戦する。
■5月5日(祝)：【チアダンス】
チアダンス、チアリーディング、K-POPダンスなどのチームを招聘してチアホリックがブレイクタイムを盛り上げる。
■5月6日(振休)：パルクール【「パルクール ボスチャレンジ」by MISSION TOKYO】
日本最大級パルクール専用施設「MISSION TOKYO」が贈る「パルクール ボスチャレンジ」。パルクールを駆使してボスに挑もう。レベル1から順番にパルクールミッションをクリアを目指し、レベル3でついにボスに挑戦。未経験でもOKの体験会も行われる。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■2年ぶりの開催！「THE MEAT OSAKA 2026」開催概要
肉好きを唸らせる食べ応え抜群のメニューから、シェアして楽しむシーンにもぴったりの一皿まで、29種類の肉料理が登場する。
日時：2026年4月29日(祝)〜5月6日(振休)10時〜20時(平日のみ11時〜)
場所：長居公園 自由広場(大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1)
アクセス：Osaka Metro 御堂筋線「長居」駅からすぐ
料金：入場無料、飲食代別途※食券・電子マネー・クレジットカードが利用可能
電話：0570-200-883(THE MEAT OSAKA 2026 事務局)
※12時〜17時(土・日・祝は休み)
■埼玉初上陸！「THE MEAT SAITAMA 2026」開催概要
圧倒的な食べ応えを誇るステーキメニューから思わずリピートしたくなる各店こだわりの逸品まで、25種類の肉料理がそろう。
日時：2026年5月1日(金)〜5月6日(振休)10時〜20時
場所：さいたま新都心 けやきひろば(埼玉県さいたま市中央区新都心10)
アクセス：JR「さいたま新都心」駅からすぐ
料金：入場無料、飲食代別途※食券・電子マネー・クレジットカードが利用可能
■「THE CHALLENGE」とは
MUSIC、SPORTS、ART、DANCE、BRAINの5つのテーマから毎回厳選されたチャレンジコンテンツを展開。なかには無料で参加できる種目もあり、気軽に挑戦できるのが魅力だ。今回は、【MUSIC】カラオケチャレンジ、【SPORTS】フリースローチャレンジほか4種目、【BRAIN】謎解きチャレンジBINGOが実施される。
■実質500円で楽しめる謎解き「ナゾトキ BINGO チャレンジ！」は食券とファストチケット付き！
今回の初企画は【BRAIN】チャレンジとして、THE MEATオリジナルの謎解き「ナゾトキ BINGO チャレンジ！」が登場。数字をそろえるビンゴゲームに謎解きの要素を掛け合わせた体験型ゲームで、謎解きキットに記載された問題と、会場内に設置された問題を解いていくスタイル。販売キット(1800円)は専用ブースで購入でき、謎解きキットには「800円食券1枚、ファストチケット(500円相当)1枚」がついてくるので、実質500円で謎解きが楽しめる。さらに、全問正解すると「クリアカード」がもらえ、抽選にも参加ができる。
■【MUSIC】「カラオケチャレンジ」のほか、定番のフリースローなど全5種目の【SPORTS】エリアにも注目
95点以上の得点が出れば、会場で使える「食券」(800円分)がもらえる「カラオケチャレンジ」は無料参加OK。スポーツエリアの「フリースローチャレンジ」(1回500円)は1回につき3投まで挑戦でき、成功数にあわせて特典がもらえる大人気アトラクション。挑戦者だけでなくギャラリーも盛り上がること必至。
無料で参加できるスポーツアトラクション4種も登場。体内感覚で29.0秒ピッタリを目指す「MEAT STOP29(ドンピシャチャレンジ)」、自分の限界へジャンプする「MEAT JUMP(垂直跳び)」、目隠しして10メートルをまっすぐ歩く「10メートルサバイバル」、倒したピンの数を競う「ペットボトルボウリング」と、どれも気軽に挑戦できる。
※カラオケチャレンジの実施時間は会場によって毎日異なる
※フリースローチャレンジは、大阪会場は毎日実施、さいたま会場は試合などの合間に実施
※カラオケチャレンジ、スポーツエリアは、雨天中止の場合あり
■各会場3日間限定で、人気DJを招いたスペシャルDJ SHOWタイムを開催
2会場でJ-POPや昭和歌謡、K-POPまで、幅広いジャンルのDJ勢が集結する。
■大阪会場
・4月30日(木)：13時〜DJダイノジ／15時30分〜デッカチャン／18時〜昭和歌謡DJブラッシュ
・5月3日(祝)：13時〜DJやついいちろう(エレキコミック)／15時〜DJ CHIKA
・5月4日(祝)：14時〜DJダイノジ／17時〜DJコメサンタ
■さいたま会場
・5月4日(祝)：14時〜マーク・パンサー(globe)
・5月5日(祝)：14時〜DJ CHIKA／17時〜昭和歌謡DJブラッシュ
・5月6日(振休)：14時〜デッカチャン／15時15分〜DJハスキー／16時〜DJダイノジ
■【さいたま会場限定】SPORTS AREA「THE URBAN SQUARE」では3×3バスケットボールやパルクールも！
■5月2日(土)、5月3日(祝)、5月4日(祝)：3x3バスケットボール【ZOZO CUP Associated with 3x3 JAPAN TOUR】
プロ・アマ・キッズ誰でも参加可能な3人制バスケットボール大会「3x3 ZOZO CUP」。埼玉県初開催となる今大会は5月2日(土)にOPEN WOMEN、5月3日(祝)にU15 BOYS＆GIRLS、5月4日(祝)にOPEN MENの3カテゴリーの開催。東京2020オリンピックから正式種目となった3x3バスケットボール公式大会だ。
※雨天中止
■5月4日(祝)：バスケットボール【Red Bull Run the Racks】
米国発祥のプレミア・バスケットボールシューティングコンテスト「Red Bull Run the Racks」が、ついに日本に上陸。レッドブル・アスリートのリーサル・シューターが協力するこのイベントでは、全米トップクラスのシューターたちが挑んできた“ラン・ザ・ラックス”の極限バトルを、日本の舞台でも体感できる。
■5月5日(祝)：車いす3x3バスケットボール【Push Up】
2026年度初開催となる、国内唯一の車いす3x3バスケットボール公式大会「Push Up」。国内車いすバスケットボール最高レベルの選手が集う車いす3x3のまさにオールスタートーナメント。今年は天皇杯優勝チームも参戦する。
■5月5日(祝)：【チアダンス】
チアダンス、チアリーディング、K-POPダンスなどのチームを招聘してチアホリックがブレイクタイムを盛り上げる。
■5月6日(振休)：パルクール【「パルクール ボスチャレンジ」by MISSION TOKYO】
日本最大級パルクール専用施設「MISSION TOKYO」が贈る「パルクール ボスチャレンジ」。パルクールを駆使してボスに挑もう。レベル1から順番にパルクールミッションをクリアを目指し、レベル3でついにボスに挑戦。未経験でもOKの体験会も行われる。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。