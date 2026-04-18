たまねぎがたっぷり入ってシャキシャキ食感がやみつき｢キッコーマン かけるたまねぎ｣

キッコーマンから｢キッコーマン かけるたまねぎ｣シリーズの｢香味しょうゆ｣と｢コクうまガーリック｣が発売中です。みじん切りのたまねぎがたっぷり入った新感覚の焼肉のたれは、これ1本で味が決まるので様々なメニューに使えます。お肉料理だけでなく、魚や野菜などにも使えるので便利です。実際に使ってみたので紹介していきます。

たまねぎがたっぷり入っている!

｢かけるたまねぎ｣シリーズはみじん切りのたまねぎがたっぷり入っているので、たまねぎの甘みとシャキシャキとした食感が楽しめる新感覚の焼肉のたれです。

色々なメニューにかけるだけで味が決まるので、メニューが華やかに仕上がります。

かけるたまねぎ 香味しょうゆ

｢かけるたまねぎ 香味しょうゆ｣を使って、｢チキンソテー｣を作ってみました。

｢かけるたまねぎ 香味しょうゆ｣は、たっぷりのたまねぎに、生姜やにんにくなどの香味野菜とこだわりのしょうゆ、米酢と黒酢があわさっています。

｢かけるたまねぎ 香味しょうゆ｣は具材たっぷりなので、チキンにかけるだけでボリューム感のお肉料理の完成です。

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かけるたまねぎ コクうまガーリック

｢かけるたまねぎ コクうまガーリック｣を使って、｢鮭としめじのムニエル風｣を作ってみました。

｢かけるたまねぎ コクうまガーリック｣は、たっぷりのたまねぎに、ガーリックと白こしょう･ナツメグなどの食材を引き立てるスパイスが合わさっています。

隠し味には、魚醤を加えているそうです。温めた｢かけるたまねぎ コクうまガーリック｣をかけることで、お料理がやみつきになる味わいに。

いかがでしたか。お肉料理にも魚料理どちらにも相性抜群なので、使い勝手がよかったです。

みじん切りのたまねぎがたっぷり入った新感覚の｢キッコーマン かけるたまねぎ｣シリーズは、これ1本で味が決まるので便利さもあり。時短レシピにもおすすめなので、ぜひ実際に使ってみてくださいね。

取材協力/キッコーマン