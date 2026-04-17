プレミアリーグのマンチェスター・シティはポルトガル代表のベルナルド・シウバが今季限りでチームを退団すると発表した。



ポルトガルの名門ベンフィカ出身の31歳で、頭角を現したのはリーグ1のモナコ。CLではシティを破っており、2017年にイングランドにやってきた。当初はサイドのプレイヤーだったが、中央でもプレイするようになり、今ではシティの欠かせないMFとしてチームを支えている。



2017年から8シーズン所属して、シティでは451試合に出場。76ゴール77アシストを記録した。試合出場数はクラブで歴代7番目の数字だ。





『BBC』ではマン チェス ター・シティとイン グラン ド代表でのプレイ経験があるステフ・ホートン氏がシウバの強みに言及した。「彼のようなプレイができる選手はほかにいない。ベ ルナ ルドはコンパニやフェ ルナ ンジーニョとは異なるタイプのリーダーだ」「その多くはプレイを通じて示される。彼のプレイがチームメイトにあるべき姿を示しているんだ。彼は一切妥協しない、どこでプレイしていようと、常に全力を尽くしている」ケビン・デ・ブライネ、イルカイ・ギュンドアンと4連覇を知るMFの退団が続いているシティだが、これでベ ルナ ルドも去ることになった。彼の後任は気になるところだが、新たにキャプテンの役目を継ぐ選手の選定にも注目したい。