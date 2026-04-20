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経済系チャンネルが解説。「欧州経済は長らく低迷してきている」のになぜ？投資家がユーロを買う意外な理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【世界経済情報】モハPチャンネルが「【為替相場】円が対ユーロで過去最安値を更新！1ユーロ187円50銭！なぜユーロは強いのか！」を公開した。円が対ユーロで過去最安値を記録した背景と、経済の低迷が囁かれる欧州の通貨であるユーロがなぜ強いのか、その核心的な理由を解説した。



動画の冒頭で、4月13日にユーロ円相場が187円50銭程度に達し、ユーロ導入以来最も円安の水準をつけたことを報告した。一方で、欧州経済はドイツの自動車産業の不調やフランスの財政赤字などを背景に、「長らく低迷してきている」と指摘する。それにもかかわらずユーロが強い理由について、3つの観点から紐解いていく。



1つ目の理由は、ユーロが持つ「ローカル基軸通貨」としての役割である。スウェーデンやポーランド、ノルウェーなど、独自の通貨を持つ欧州周辺国にとっても、貿易の決済においてユーロは不可欠な存在である。そのため、有事の際には一定の需要があり、底堅い値動きになりやすいという。



2つ目は、中東情勢を受けたインフレ懸念である。イラン周辺での緊張が高まる中、中東産の燃料に依存する欧州は供給ショックを受けやすい。米国よりもインフレ再燃のリスクが高く、欧州中央銀行（ECB）による利利上げにつながっていくんじゃないかという見方があり、このインフレ懸念もユーロ高につながっていると分析した。



3つ目は、世界的な「ドル離れ」と米国資産売りの動きである。近年、グローバルサウスの国々に加え、欧州の投資家も米国への投資を手控える傾向にあるという。リスク分散の観点から「ユーロ建ての資産を買うしかない」と語り、基軸通貨であるドルの代替としてユーロが買われている実態を明らかにした。



これらのユーロ高要因に加え、日本国内の構造的な貿易赤字による円安圧力が重なり、歴史的な水準に達しているとまとめた。動画の最後には「円安ユーロ高はもうしばらく継続してもおかしくない」と結論づけている。単なる為替の値動きにとどまらず、世界情勢や投資家の心理から相場を読み解く、知的好奇心を満たす内容となっている。