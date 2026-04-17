4月16日、歌舞伎役者で俳優の片岡愛之助がブログを更新。妻で女優の藤原紀香による粋なサプライズを明かし、話題となっている。

ブログには『エスパシオナゴヤキャッスルには!!』と題された記事がアップされた。現在、愛之助は、4月3日から開幕した主演の新作歌舞伎『流白浪燦星（るぱんさんせい） 碧翠の麗城（へきすいのれいじょう）』の名古屋公演を、御園座でおこなっている。記事は、その期間中の、プライベートでの食事の内容だった。

「ブログの最後には《オマケ》として、《妻にはいつも驚かされます サプライズ有難う》というメッセージとともに、着物を着た藤原さんの後ろ姿の写真が添えられました。藤原さんの帯には、夕日を背景に『ルパン三世』のキャラクターが走る様子の絵が描かれていたのです」（芸能プロ関係者）

愛之助の演目に合わせて、粋なサプライズを披露した藤原。細かな発想には、ファンも驚きが止まらなかったようだ。

《紀香さん、粋ですね》

《すごいっ!なんて素敵で愛が詰まった帯なの》

コメント欄には、献身的なサポートをする藤原に感動を覚える声が並んでいた。

梨園の妻としての役目が板についてきた藤原。しかしここまで来るまでには、世間からの多くの批判を乗り越えてきたと、前出の芸能プロ関係者が語る。

「2人が結婚を発表したのは2016年3月。発表翌日には都内のホテルでツーショット会見をおこないました。祝福の声があがる一方、これまで女優やモデルとして華々しく活躍してきた藤原さんのイメージから、梨園の妻はつとまらないのではという声も出ていたのです。裏方での気遣いやサポートが必須になる梨園の妻と、藤原さんのイメージにギャップが生まれたからでしょう」

しかし、自らの仕事を控え、毎日、手作りの料理を準備するなど、夫へのサポートを継続してきた。そんな努力も相まって、結婚10年を迎えたいま、藤原への評価は逆転しているという。

「藤原さんは贔屓筋の情報を完全に把握し、舞台の初日などには、着物姿でロビーに立ち、観客に丁寧にあいさつをしているといいます。さらに、年10回以上も礼状を手書きで送るなど、見えないところでも献身的なサポートをしているのです。そうした姿から、歌舞伎界からは信頼を得ているようです。藤原さんはもともと、スタッフや共演者への細やかな気遣いが評判でした。そうした人柄が、やっと世間に周知されてきたようです」（同前）

藤原の評価は右肩上がりだ。