おやつカンパニーの「ベビースタードデカイラーメン」シリーズに、『ポケットモンスター赤・緑』発売30周年を記念した「ポケモン ベビースタードデカイラーメン」が登場。

「くさタイプ」「ほのおタイプ」の歴代パートナーポケモンが大集合した、子どもも大人も楽しめるポケモンデザインのベビースター2種類がラインナップされます☆

おやつカンパニー「ポケモン ベビースタードデカイラーメン（のり塩味／BBQソースステーキ味）」

価格：オープン価格（店頭想定価格：152円(税込)前後）

内容量：60g

おやつカンパニーから、ゲームボーイ用RPG『ポケットモンスター 赤・緑』の発売30周年を記念した、ポケモンデザインの「ベビースタードデカイラーメン」が登場！

「くさタイプ」の歴代のパートナーポケモンがデザインされた『ベビースタードデカイラーメン（のり塩味）』と、「ほのおタイプ」の歴代のパートナーポケモンがデザインされた『ベビースタードデカイラーメン（BBQソースステーキ味）』が期間限定で発売されます。

『ベビースタードデカイラーメン（のり塩味）』は、「くさタイプ」の歴代パートナーポケモンが集合した緑色のパッケージが目印。

『ベビースタードデカイラーメン（BBQソースステーキ味）』は、「ほのおタイプ」の歴代パートナーが集合した赤色のパッケージになっています☆

ポケモン ベビースタードデカイラーメン（のり塩味）

スケジュール・販売店舗：

・2026年4月20日（月）全国のコンビニエンスストア

・2026年5月18日（月）全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります

「くさタイプ」の歴代パートナーポケモンフシギダネ・チコリータ・キモリ・ナエトル・ツタージャ・ハリマロン・モクロー・サルノリ・ニャオハが集合した、緑色のパッケージが目印の「のり塩味」

生地にアオサを練り込み、風味豊かな味わいに仕上げられた「ベビースタードデカイラーメン」です。

ポケモン ベビースタードデカイラーメン（BBQソースステーキ味）

発売日：2026年5月18日（月）

販売店舗：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります

BBQソースステーキ味は、「ほのおタイプ」の歴代パートナー、ヒトカゲ・ヒノアラシ・アチャモ・ヒコザル・ポカブ・フォッコ・ニャビー・ヒバニー・ホゲータが集合した赤色のパッケージ。

コクと甘みをきかせたバーベキューソース味がクセになる味わいです。

『ポケットモンスター赤・緑』の発売30周年を一緒に楽しめる、ポケモンデザインの「ベビースタードデカイラーメン」

2026年4月20日より順次販売される、おやつカンパニー「ポケモン ベビースタードデカイラーメン（のり塩味／BBQソースステーキ味）」の紹介でした☆

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