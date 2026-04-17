日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１７日、「りくりゅう」ことフィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が連名で引退を表明したことを報じた。

総合司会の水卜麻美アナウンサーが「速報です。２月のミラノ・コルティナオリンピックで金メダルを獲得したフィギュアスケートの『りくりゅうペア』こと三浦璃来選手、木原龍一選手が今シーズンをもって引退することを発表しました」と伝えた。それぞれＳＮＳで発表したことを紹介し、２人の引退表明声明文を読み上げた。

金曜パーソナリティーを務める「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の阿部亮平は「直近のオリンピックもすばらしかったですし、もっともっと『りくりゅう』の競技を見たいという気持ちがないわけではないという、いろんな気持ちがせめぎあってます」と複雑な表情。それでも「ペアの魅力を我々に存分に伝えてくださったじゃないですか！だから今後の活躍もきっと何かしらで我々のことをたくさん驚かせてくれそうだなぁというのが分かります」と最後は笑顔で語った。