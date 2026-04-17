再測定なしで「最後に測った距離」を確認できる！ストレスフリーな計測器が登場

ブッシュネルゴルフはゴルフ用レーザー距離計「ピンシーカーツアーV7シフトジョルト」を2026年4月24日にリリースすることを発表しました。

本製品は2色のハイコントラストOLEDを採用し、視認性を高めたほか、直前の測定距離を再確認できる「レンジリコール機能」も新たに搭載。測定のしやすさや携帯性、防水性にも配慮され、ラウンド中も扱いやすい1台となっています。

見やすさが向上した新ディスプレイと便利な新機能

「ピンシーカーツアーV7シフトジョルト」の特徴のひとつが、赤と緑のハイコントラストOLEDの搭載です。従来以上に視認性が高められており、推奨距離には新たに緑色を採用。屋外でも数値を確認しやすく、プレー中のストレス軽減にもつながりそうです。

また、新搭載の「レンジリコール機能」は、モードボタンを押すだけで直前の測定距離を再確認できるもの。打つ前に距離をもう一度見直したい場面でも、再計測せずに確認できます。

ピンフラッグ測定可能距離は最大500ヤードで、測定精度は±1ヤード以内。細い目標物も捉えやすく、距離確認を重視するゴルファーにも使いやすい仕様です。

さらに、ピンシーカー機能が作動すると本体が振動し、同時に視界上でレッドリングが発光する「ダブルジョルト機能」も搭載。測定完了を視覚と体感の両方で把握できるため、スムーズにプレーを進めやすくなっています。

本体側面には強力なマグネットを内蔵しており鉄素材に装着可能。使わないときにはカートフレームなどに固定できるので便利です。

防水性能はIPX6。急な雨にも配慮した完全防水構造で、天候が変わりやすいラウンドでも使いやすい仕様です。

さらにBluetoothに対応しており、Bushnell GOLFアプリと連携することで、4段階の明るさ調整やメートル／ヤード表示の切り替えも行えます。

製品情報

製品名：ピンシーカーツアーV7シフトジョルト

発売日：2026年4月24日

価格：69,300円（税込）

サイズ：41×114×78mm

重量：246g

防水機能：完全防水構造（IPX6）

電源：CR2リチウム乾電池1個（付属）

付属品：専用ケース、日本版取扱説明書、日本版保証書

見やすさと測定のしやすさを両立した「ピンシーカーツアーV7シフトジョルト」。レーザー距離計をより快適に使いたい人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。

●公式HP

https://www.bushnellgolf.jp/pinseeker-tour-v7shiftjolt.html