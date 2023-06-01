【帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド】 8月 発売予定 価格： 23,650円（税込・特典付限定版） 19,800円（税込・通常版） ※限定版はレジンパーツ付属 撮影： 東京フィギュアギャラリー

東京フィギュアは、アワートレジャーより8月に発売予定の1/144スケール・プラスチックモデルキット「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド」の塗装見本を東京・秋葉原の「東京フィギュアギャラリー」にて展示している。

「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド」は永野護氏が手掛けるマンガ「ファイブスター物語」（F.S.S.）に登場する黄金のGTM（ゴティックメード）。本製品は永野護氏監修のもと非可動、完全固定ディスプレイモデルの1/144スケール・プラスチックモデルキットとして立体化。

F.S.S.造形で屈指の実力を誇るSyujyu氏が原型を手掛けた1/100レジンキットモデルをもとに、元木博行氏（T-REX）がインジェクションキット用に設計したキットとなっている。

また、限定版の【エンスージアスト・エディション】は、ハンドを握り拳ポーズとするための左右ハンドパーツ、ガット・ブロウを右ハンドに握らせたポーズとするための右ハンドパーツ、本アイテムのハンドパーツを自然なポーズにするための右ひじ＆右肩関節パーツをレジンキャスト製パーツがセットになった商品となっている。

PS製・組立て式プラスチックモデル。1/144 スケールでサイズは頭頂までの全高約23㎝

「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド」の壮麗なデザイン、緻密なディテールが再現され、見るものを虜にする存在感を放っている。特徴的な細い腰つきと威厳を放つ頭部造形、露出した関節部など唯一無二の造形美がプラスチックモデルキットで再現されている。

圧巻の造形美を1/144スケールで表現

3段スイングするバスターランチャーを装備

装甲の一部は透明パーツで表現され、奥のメカディテールが見える仕様となっている

背面

「東京フィギュアギャラリー」で展示されている塗装見本は、8月発売予定の専用塗料「ガイアカラー・プレミアムシリーズ『マグナパレス・ゴールド』」を使用したものとなっている。

本騎を象徴する黄金ラミネートされた装甲。その荘厳にして至極の黄金の輝きが表現され、見る角度によって光を照り返しが装甲をなでる美しさは必見だ。

「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド」の黄金ラミネートを再現した「ガイアカラー・プレミアムシリーズ『マグナパレス・ゴールド』」塗装

こちらのプラスチックモデルキット「帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド」の受注期間は2026年5月29日23時59分まで。ぜひ、「東京フィギュアギャラリー」に足を運んで、壮麗な姿と黄金の輝きを近くで見てほしい。また、各量販店・小売店でも展示展開されているので、こちらもチェックだ。

(C)EDIT

※画像は塗装見本です。実際の製品とは異なる場合がございますので、ご了承ください。