4月16日までに、タレント・辻希美のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』が更新された。朝食を準備する際の様子が公開されたが、動画内の辻の発言をめぐって波紋が広がっている。

今回は、「【キッチンが使えない】スタジオリビングで朝食準備 朝からカラオケに行く息子が気になる朝」と題した動画がアップされた。

現在、リビングが工事中でキッチンが使えないという辻の家では、臨時で、別室で朝食を調理しているという。しかし、その調理の最中に起きた “ある出来事” に視聴者の注目が集まった。

「調理をしていると、次男が『お金ちょうだい』と乱入。カラオケに行くと言って辻さんにお小遣いを求めました。朝早くからカラオケに行くと言った次男に驚く辻さんは、『行動がマジで謎すぎて』と、息子の変化を明かしたのです。

さらに、それを聞いていた三男が『デート？』と辻さんに質問。すると、『絶対デートでしょ』と笑い、彼女の存在を確信したような面持ちを見せました」（芸能プロ関係者）

微笑ましい家族団欒の何気ない風景だが、辻の対応に視聴者は反応。次男の恋愛をからかうような言動に、批判が上がってしまったのだ。

《全部YouTubeに載せられちゃうの辛いね》

《男子にこれはきつい》

《思春期の葛藤がより複雑になりそう》

辻のYouTubeチャンネルは200万人を超える影響力の大きい媒体だ。そんなチャンネル内で、現在中学生で思春期を迎える次男のプライベートを公開することに同情の声も聞こえてくる。

辻は、これまでも子供のプライベートを公開し、懸念の声が上がったことがある。

「2024年4月に放送された『夫が寝たあとに』（テレビ朝日系）に出演した辻さんは、当時中学2年生だった長男の反抗期について告白。壁に開いた穴などを写真つきで公開しました。さらにLINEはブロックされ、普通の電話でかけまくるなど、うざい母親となっていることを明かしました。

しかし、反抗期の内容を赤裸々に明かす辻に、長男の心情を心配する声が届いていました」（前出・芸能プロ関係者）

また、2026年3月末には、バラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）で長男の受験の合否を大々的に発表し、波紋を呼んだばかりだ。

「辻さんのYouTubeは、辻さんのママとしての姿や、家族同士のリアルな様子が親近感を呼び、人気を集めています。その一方で、視聴者はママ層も多いため、子供の多感な時期には配慮が必要だと考える人も多いんです。

辻さんの “全公開” スタイルに好感を持つファンも多いですが、顔を隠しているとはいえ、そろそろ “言わないこと” も必要な時期かもしれません」（前出・芸能プロ関係者）

辻ちゃんネルも変革期を迎えているのかも。