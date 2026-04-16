【父は偉い！タオパンパ】「お父さんは一番偉いんだぞ！」⇒実家に帰ります〜＜第8話＞#4コマ母道場
幼い頃、親を無条件に「すごい人」だと思っていた人もいるのではないでしょうか。大きくなったら自分も親のようになる。尊敬の念は目標に変わり、「自分の親」が人生の指針となる人もいるでしょう。ただ……その指針はあくまで「当時」のものだということを分かった上で……のお話ですが……。
第8話 話にならない【ユカの気持ち】
【編集部コメント】
この期に及んで、まだマサトさんは「お父さんだぞ」「お父さんはこの家で一番偉いんだぞ」と言い放ちます。百年の恋も冷める瞬間とは、こういうときのことを言うのかもしれません。ユカさんも、どこから戻って話をしていいのか悩みますよね。てゆーか、産後で身体も戻りきらない状態で赤ちゃんの世話をしないといけないのに、話の通じない夫の相手なんかしてられません。こういうときはとっとと実家に身を寄せるのが一番だと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第8話 話にならない【ユカの気持ち】
【編集部コメント】
この期に及んで、まだマサトさんは「お父さんだぞ」「お父さんはこの家で一番偉いんだぞ」と言い放ちます。百年の恋も冷める瞬間とは、こういうときのことを言うのかもしれません。ユカさんも、どこから戻って話をしていいのか悩みますよね。てゆーか、産後で身体も戻りきらない状態で赤ちゃんの世話をしないといけないのに、話の通じない夫の相手なんかしてられません。こういうときはとっとと実家に身を寄せるのが一番だと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび