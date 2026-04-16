新たな生活を歩み始めた親子の間に、いったい何があったのか……。

【写真】ブルーシートで目隠し、南丹署に移送された義父・優季容疑者

京都府南丹市の山林で、同市立園部小学校の安達結希さん（11）の遺体が見つかった事件。4月16日、父親の安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕された。

結希さん殺害も認める供述

警察の取り調べに対して、優季容疑者は「私のやったことに間違いありません」と供述している。

「捜査関係者によると、優季容疑者は殺害も認める供述をしているといいます。当初、容疑者は府警に対し、3月23日午前8時ごろ、小学校近くまで車で送り届けた後、行方が分からなくなったと説明していました。

しかし、学校の防犯カメラに結希さんの姿は映っていません。京都府警は南丹署に捜査本部を設置し、遺体が遺棄された詳しい状況や動機を追及しています」（全国紙社会部記者）

事件の詳しい経緯を現地で探ると、優季容疑者の知人や近隣住民からは以下の話が。

「父親はもともと別の女性と結婚していましたが、同じ職場だった結希くんの母親と親密な関係に。周囲からは反対の声もありましたが、2人は職場でも人目を気にしない様子だったといいます。父親が婿に入る形で籍を入れたのは、昨年末のこと。お互いに再婚同士で子どもがいるため、子育ては協力して行い、これから新しい家族の思い出をつくっていくところだったはずなのですが……」（優季容疑者の知人男性）

「結希くんは、母親の再婚相手である父親と、まだうまく馴染めていなかったみたい。学校の友達には、“お父さんの話はしないで”と口にしていたそうです。行方不明になる少し前には、ホームセンターで父親が結希くんを激しく叱っているのを見ましたよ」（近隣に住む男性）

「貼ってください」ビラを1枚だけ持って

徐々に浮かび上がる“歪な親子関係”。

さらに、ある住民は今回の逮捕発覚で驚愕したという――。

「結希くん捜索のビラを“貼ってください”と、眼鏡をかけた男性が車で来たのは、確か3月25日ぐらいでした。それが父親だったと知ったのは、逮捕のニュースを見たときです。てっきり消防団の人かと思っていたので、驚きましたよ。そのときは、ビラを1枚だけ持って手渡されました。車にはもっと積んでいたのかもしれませんが。

印象としては、切羽つまったような感じではなく、わりと冷静というか、冷徹な感じでしたね。以降もマスコミにほとんど出ていなかったので、不思議に思っていましたけど。“探しています”と言っておきながら、結希くんの場所は自分がいちばんよく知っていたなんて……」（30代の飲食店店員男性）

優季容疑者が見せていた、衝撃の“狂言”パフォーマンス。なお、府警は結希さんが3月23日の朝まで生存していたことを確認しているという。

「遺体の遺棄については、発見現場以外にも移動させていた場所があったとの話。犯行は単独という趣旨の供述らしいですが、警察は複数人の関与も視野に入れて捜査中です。自宅の敷地内で遺棄して、世間が騒ぎ出したので慌てて移動。また、さらに移動させた可能性があるとのことです。優季容疑者は最初からマークされていたので、果たして本当に1人で移動させたのかどうか……」（前出・社会部記者）

遺体発見、容疑者の逮捕に至ったが、事件の真相はまだ解明されていないままだ。