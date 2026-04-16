4月15日、俳優の佐々木希（38）が、約10年ぶりとなるカレンダー『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（ワニブックス）を6月9日に発売すると発表した。

デビュー20周年を記念した同作のコンセプトは「目が合いすぎる」。日常のさまざまなシチュエーションのなかで、多彩な表情を見せる佐々木と視線が交差するカットを、毎日楽しめる内容となっている。

佐々木は同日、自身のInstagramを更新し、《コンセプトは、とてもお恥ずかしいのですが、“とにかく私と目が合うカレンダー”となっております》とコメント。《色んな衣装やメイクをさせて頂いたので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです》と呼びかけ、6月6日に発売記念イベントを開催すると告知した。

投稿で公開された先行カットでは、オーバーサイズのシャツを羽織り前髪を上げたヘアスタイルで水を飲む姿や、布団から顔をのぞかせてこちらを見つめる表紙カットなど、オフ感あふれる写真が披露されている。

なかでも注目が集まったのはタンクトップ姿でベッドに横たわる一枚だ。タンクトップの胸元に施された小さなハート型の“穴”から、谷間がわずかに覗くデザインに対し、ネット上では

《これは、ち、ちいさい穴、、しかし、わずかに見えるからこそ、返しがものすごい！しかも、ハート型だからヤバイ！このタンクトップは、売れるべな。すでに売り切れかな。》

《色気はあるのに清潔感もちゃんとあって健康的》

《あ、穴が…ドキドキしました。相変わらず美しいです》

《いやらしくなくて可愛いし、着てみたいかも》

といった声が上がっている。

「佐々木さんは2018年に長男、2023年に長女を出産し、二児の母となりました。夫である渡部建さん（53）の不倫騒動という大きな困難も経験していますが、離婚はせず、家庭と仕事を両立させてきました。

決して平坦ではないプライベートを歩んできたはずですが、それを感じさせないのが彼女の強みです。今回のカレンダーでもナチュラルでヘルシーな魅力を貫き、好感度の高さを維持し続けている。年齢や環境の変化を経てもなお、清潔感と柔らかな可愛らしさを失わない点が、多くの支持を集めている理由でしょう」（芸能ライター）

年齢を重ねてもあくまでヘルシーな魅力を貫く佐々木。そのブレない姿勢が、彼女の魅力をいっそう引き立てている。