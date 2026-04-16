ふっくら卵は包まずからめて♪「オムライス」【定番おかずの新しい作り方】


【画像で確認】より簡単でおいしい「定番おかずの新しい作り方」バリエ10品

「オムライス」で失敗しがちなポイントといえば、卵でチキンライスを包むとき。卵が破れたり、中身がはみ出したりしたときの悲しさといったら！　雑誌『レタスクラブ』の読者アンケートでも、「よりおいしく作りたいと思う定番料理」にオムライスが挙がっています。そこで、包まなくても最高においしいオムライスの作り方＆新ワザを、料理研究家・小田真規子さんに教えていただきました！

小田真規子さん


教えてくれたのは

▷小田真規子さん

料理研究家。再現しやすく食べ疲れない家庭料理をモットーに、雑誌や書籍で食の情報を発信する。『なんかおいしくないので料理をおいしくするコツ知りたいです！』（インプレス）など著書は多数。

■オムライス

味の決め手は濃厚なチキンライス

オムライス


【おいしく作る新ワザ】

1．ケチャップとソースを煮立てて、うまみをアップ。

2．溶き卵にマヨネーズを混ぜてふっくら食感に。

＜材料・2人分＞＊1人分726kcal／塩分3.7g

・とりもも肉・・・ 小1/2枚（約100g）

・卵 ・・・4個

・玉ねぎ・・・1/4個（約50g）

・温かいご飯・・・ 300g

■Ａ

　└トマトケチャップ ・・・大さじ5

　└中濃ソース ・・・大さじ1

■B

　└マヨネーズ・・・ 大さじ2

　└塩 ・・・小さじ1/4

　└こしょう ・・・少々

塩　こしょう　サラダ油　

＜作り方＞

1．具とご飯を炒める

玉ねぎは1cm四方に切る。とり肉は1cm角に切って塩、こしょう各少々をふる。フライパンに油大さじ1を中火で熱し、とり肉、玉ねぎを広げ入れて約2分焼き、上下を返して約1分炒める。その上にご飯を広げ入れ、そのまま約2分焼いてひと混ぜする。

2．ケチャップとソースを煮立てる

中心をあけてＡを加え、混ぜながら約30秒煮立たせ、全体を炒め合わせる。強めの中火にして平らに広げ、約30秒焼きつけて軽く混ぜ、再び広げて焼きつける。これを全部で3〜4回繰り返して器に盛り分ける。

手順1　具とご飯を炒め、ケチャップとソースを煮立てる


3．卵にマヨネーズを混ぜる

ボウルに卵を溶きほぐして菜箸でよく混ぜ、Bを加えてマヨネーズが均一に広がるようにしっかり混ぜる。

手順2　卵にマヨネーズを混ぜる


4．スクランブルエッグを作る

2のフライパンを拭いて油大さじ1を中火で熱し、3を一気に入れる。縁が固まってきたらへらでゆっくり大きく8〜10回混ぜ、火を止めて約10 秒おいたら2にのせる。

手順3　スクランブルエッグを作る


＊　＊　＊

包まない。ただそれだけでオムライスの完成度がこんなに上がるなんて！　ソースを加えたこっくり味のチキンライスと、ふわとろ卵のやさしい味が好相性。ぜひ作ってみてくださいね！

レシピ考案／小田真規子　撮影／澤木央子　スタイリング／しのざきたかこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／渡辺ゆき

文＝高梨奈々