ふっくら卵は包まずからめて♪「オムライス」【定番おかずの新しい作り方】
【画像で確認】より簡単でおいしい「定番おかずの新しい作り方」バリエ10品
「オムライス」で失敗しがちなポイントといえば、卵でチキンライスを包むとき。卵が破れたり、中身がはみ出したりしたときの悲しさといったら！ 雑誌『レタスクラブ』の読者アンケートでも、「よりおいしく作りたいと思う定番料理」にオムライスが挙がっています。そこで、包まなくても最高においしいオムライスの作り方＆新ワザを、料理研究家・小田真規子さんに教えていただきました！
教えてくれたのは
▷小田真規子さん
料理研究家。再現しやすく食べ疲れない家庭料理をモットーに、雑誌や書籍で食の情報を発信する。『なんかおいしくないので料理をおいしくするコツ知りたいです！』（インプレス）など著書は多数。
■オムライス
味の決め手は濃厚なチキンライス
【おいしく作る新ワザ】
1．ケチャップとソースを煮立てて、うまみをアップ。
2．溶き卵にマヨネーズを混ぜてふっくら食感に。
＜材料・2人分＞＊1人分726kcal／塩分3.7g
・とりもも肉・・・ 小1/2枚（約100g）
・卵 ・・・4個
・玉ねぎ・・・1/4個（約50g）
・温かいご飯・・・ 300g
■Ａ
└トマトケチャップ ・・・大さじ5
└中濃ソース ・・・大さじ1
■B
└マヨネーズ・・・ 大さじ2
└塩 ・・・小さじ1/4
└こしょう ・・・少々
塩 こしょう サラダ油
＜作り方＞
1．具とご飯を炒める
玉ねぎは1cm四方に切る。とり肉は1cm角に切って塩、こしょう各少々をふる。フライパンに油大さじ1を中火で熱し、とり肉、玉ねぎを広げ入れて約2分焼き、上下を返して約1分炒める。その上にご飯を広げ入れ、そのまま約2分焼いてひと混ぜする。
2．ケチャップとソースを煮立てる
中心をあけてＡを加え、混ぜながら約30秒煮立たせ、全体を炒め合わせる。強めの中火にして平らに広げ、約30秒焼きつけて軽く混ぜ、再び広げて焼きつける。これを全部で3〜4回繰り返して器に盛り分ける。
3．卵にマヨネーズを混ぜる
ボウルに卵を溶きほぐして菜箸でよく混ぜ、Bを加えてマヨネーズが均一に広がるようにしっかり混ぜる。
4．スクランブルエッグを作る
2のフライパンを拭いて油大さじ1を中火で熱し、3を一気に入れる。縁が固まってきたらへらでゆっくり大きく8〜10回混ぜ、火を止めて約10 秒おいたら2にのせる。
＊ ＊ ＊
包まない。ただそれだけでオムライスの完成度がこんなに上がるなんて！ ソースを加えたこっくり味のチキンライスと、ふわとろ卵のやさしい味が好相性。ぜひ作ってみてくださいね！
レシピ考案／小田真規子 撮影／澤木央子 スタイリング／しのざきたかこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき
文＝高梨奈々