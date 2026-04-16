ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が、14日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。アーティストの印税について説明する一幕があった。

「就職したことないから新年度っていう感覚があんまり自分にはないんだけど」と前置きした上で「音楽業界には上半期下半期で2回、ボーナスというか、給料が入ってきます。上半期でライブやってたりしたら、ライブの収益だったりグッズの収益とか、CMとかドーンと上半期下半期の締めに入ってきます」と切り出した。

「印税は基本的に3カ月に1回。リリースしてから3カ月じゃなくて、リリース直後は6カ月後になる。何でか分からない。今、CDが売れない時期になったから、サブスクだから。全然印税で返ってくる収入って、どうなんだろう？ 俺は全然ないんだよ。でもきっとすごい人はすごいと思う」と打ち明けた。

続けて「サブスク1回再生したら、いくらかっていう話分かる？ これブラックボックスで。サブスクのアプリごとに違うんだけど、1再生してくれると、私たちに『1銭』とか。これミュージシャンによって比率が違ったりするのこともあるのか分からないのよ」と語った。

「カラオケで歌ってもらう方が実は入ってくる。一番いいのは、CMの使用料なの。CMでリリースされた過去の曲をこの企業が使いたいって言って使ってくれたら、使用料っていう金額がめっちゃ高いのよ。これ、レーベルによるのかな？ そうすると、我々に分配で入ってくるから、結構大きいんですよ」と説明した。

さらに「新製品でミュージシャンが映画とかさ、ドラマとかそうじゃん。新曲書き下ろしってやるでしょ。プロモーション的にいいっていうのもあるんだけど、書き下ろしは使用料かからないの。だから我々がドラマとかに書いても、ギャラとかはあるけど微々たるものですよ。使用料に比べたら」と内情を明かした。