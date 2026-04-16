「人生終わった」20代で半分以上が白髪に…無理な“白髪染め”をやめた女性、支えたのは夫の言葉「頑張ってるのは分かってるから、今は踏ん張れ」

「人生終わった」20代で半分以上が白髪に…無理な“白髪染め”をやめた女性、支えたのは夫の言葉「頑張ってるのは分かってるから、今は踏ん張れ」