コロコロチキチキペッパーズ・ナダル （C）ORICON NewS inc.

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　15日放送のTBSバラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜　後10：00）では、ナダルの監禁シリーズが「クイズ」をテーマに3年ぶりの復活を果たした。

【予告動画】ナダル、3年ぶり『水ダウ』企画

　例によってターゲットを山奥へと誘き出し…声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝達、クイズに正解してもらって、ナダルは脱出にたどりつくことができるのか。

　ナダルは、久々の企画早々に「また出られへんやつやないか！もう高野とかしんいちさんでやってくれよ！」と愚痴を連発。「3時間ぐらいしか寝てない、風邪気味やし」「どうやったらタレントランクって上がんねやろう」などと、舌打ちと嘆きが止まらなかった。