この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が宇宙産業の覇権争いを解説！『【スペースX上場】宇宙産業は展望やばいです。過去最大の上場の裏で動くライバルとは』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【スペースX上場】宇宙産業は展望やばいです。過去最大の上場の裏で動くライバルとは』という動画の中で、実業家のマイキー佐野氏が宇宙産業の最前線を読み解いている。SpaceXが史上最大規模ともいわれる上場を準備しているとされる今、注目すべきはその規模だけではない。



長らく「火星に行くまで上場しない」と公言していたイーロン・マスク氏が方針を転換した背景には、同社の最優先事項に関わる戦略的な変化があったという。火星への有人飛行が現実的な射程に収まりにくい状況の中、SpaceXが照準を定め直した先には、月がある。上場という選択が、その新戦略と深く連動していることを、佐野氏は丁寧に解きほぐしていく。



一方で見逃せないのが、Amazon創業者のジェフ・ベゾス氏が率いるロケット企業・Blue Originの存在だ。佐野氏は「2026年の大きな揉め事はジェフ・ベゾスVSイーロン・マスクになる」と言い切る。両社はすでに単なるロケット競争を超え、月面における文明的インフラの主導権を争う段階に入っているというのだ。SpaceXが製造から運用に至る全工程を自社内で完結させる垂直統合型の構造を持つのに対し、Blue Originは複数企業との連携による「ナショナルチーム」を形成し、より広範な月面インフラの構築を志向している。



この構造的な差異は、通信網やAIを活用したデータセンター戦略にも及ぶ。両社が全く異なるアプローチで同じ市場を狙っている実態が、データを交えながら明らかにされていく。短期的な競争においては、輸送コストの低さや既存の通信インフラを抱えるSpaceXが優位にある。しかし佐野氏は、その先に逆転の可能性を読む。月の現地資源を活用し、太陽電池などを現地生産できる体制が整えば、コスト構造そのものが塗り替わるというのだ。



今は後手に見えるBlue Originが、10年・20年単位では主導権を握る展開もあり得ると示唆する分析は、宇宙産業の本質的な可能性を考えるうえで示唆に富む。宇宙をめぐる覇権争いは、打ち上げ競争から、インフラとビジネスモデルの設計競争へと移行しつつある。