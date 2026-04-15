フジテレビ系生番組「超調査チューズデイ 気になる答え今夜出します」（火曜午後7時）が14日、放送された。レギュラー陣が番組の内情を暴露するシーンがあった。

メイプル超合金のカズレーザーとニューヨーク嶋佐和也、屋敷裕政がMCを務める新番組で、視聴者が知りたいホットな情報を調査する2時間の生放送バラエティー。

番組は先月31日にスタートしたばかりだが、オープニングで屋敷は「先週までの総合演出がクビになったんです」と報告。「分からないです。分からないんですけど、ガラッと変わったんで、多分クビになったんでしょうね」とぶっちゃけた。カズレーザーも「この番組、業界でなんて言われてるか知ってます？『逃走中』の姉妹番組、『迷走中』って」とジョークを飛ばした。

テーマは毎回異なり、初回は「学校の先生」、2回目は「食いしん坊の疑問」、3回目となるこの日は「芸能人の初恋の人」で、屋敷は「ガラッと変わった内容でございます」と説明。嶋佐が「これがテレビですよ。おもちゃ箱のような番組。テレビっていうのはおもちゃ箱だから」と語ると、屋敷は「ガラクタ箱なの」と自虐。カズレーザーも「燃えないごみになっちゃってない？大丈夫？」と乗っかって笑わせた。