【40・50代からのハニーズ】きちんと見えて、ちゃんとラク「おしゃれワンピース」

着映えのよさも楽な着心地も叶えたいときにおすすめなのが、体型カバーも狙えるフレアワンピース。大人にふさわしいきちんと感も備えた一枚を探すなら、【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】をチェックしてみて。今回は、オンオフ問わず使える上品なワンピをセレクトしました。

上品さと軽やかさの絶妙なバランスが魅力

【GLACIER lusso】「ベルト付ノースリワンピ」\6,900（税込）

さっと着るだけで華やかに見せてくれそうな、ギャザーとふわりと広がる形が特徴のワンピ。シアーな素材が、軽やかで涼しげな印象をプラスしてくれます。高め位置の切り替えとベルトもポイントで、すっきり見えを狙えるのも魅力。肩が出過ぎないノースリーブデザインで、ジャケットやカーディガンとの組み合わせもしやすく、オフィスでも着やすいはず。

品のあるシルエットに配色デザインが映える

【GLACIER lusso】「配色ワンピース」\5,980（税込）

ネックラインや袖口、フロントの配色デザインが、上品な華やぎを添えてくれるフレアワンピ。縦方向のパイピングと高め位置の切り替えがクリーンな印象を引き立ててくれるから、セレモニーやオフィスにも馴染んでくれる予感。裏地付きや後ろウエストゴム仕様など、着やすさにも配慮されています。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人のスタイルを彩る明るいカラーやちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきかっけ”になるファッション記事執筆を目指して、FTNその他で活動中。