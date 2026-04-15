笹川スポーツ財団（東京・港区）は９日に「子ども・青少年のスポーツライフ・データ２０２５」の刊行に伴う記者発表会を行い、４〜２１歳を対象にしたスポーツライフに関する調査結果を報告した。

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１２〜２１歳を調査対象とし、１４２４人の回答が集まった「テレビやスマートフォンなどのメディアで観戦したスポーツ」の項目では、プロ野球が３０・７％でトップだった。

２位の米大リーグ（２１・９％）、３位の高校野球（２１・６％）と合わせ、野球の３カテゴリーがトップ３を独占する結果となった。

４位は「サッカー日本代表試合」（２０・８％）、５位は「バレーボール男子日本代表試合」（１９・６％）。６位の「マラソン・駅伝」は１７・３％だった。

一方で、１２〜２１歳対象の調査「直接観戦したスポーツ」で３位に入り、観客動員数でも右肩上がりに数字を伸ばしているＪリーグだが、この項目ではトップ１０圏外という厳しい数字に。「プロバスケットボール（Ｂリーグ）」（８位＝１２・２％）、「卓球（Ｔリーグ）」（１０位＝９・９％）などを下回った。

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【テレビやスマートフォンなどのメディアで観戦したスポーツ】⑴プロ野球（３０・７％）、⑵米大リーグ（２１・９％）、⑶高校野球（２１・６％）、⑷サッカー日本代表戦（２０・８％）、⑸バレーボール男子日本代表戦（１９・６％）、⑹マラソン・駅伝（１７・３％）、⑺バレーボール女子日本代表戦（１５・７％）、⑻プロバスケットボール（Ｂリーグ、１２・２％）、⑼海外のプロサッカー（１１・４％）、⑽卓球（Ｔリーグ、９・９％）※メディアはテレビ、スマートフォン、パソコン、タブレットなどと定義

◆子ども・青少年のスポーツライフ・データ２０２５ 子どもの運動能力の低下などの社会課題を背景に、０１年に「１０代のスポーツライフに関する調査」が開始。０９年から４〜９歳、１７年から１９〜２１歳も調査対象。今回の調査では訪問留置法による質問紙調査（個別聴取法併用）により、全国の市町村から４〜２１歳を対象に実施。有効回収数は４〜１１歳が１３２０人、１２〜２１歳が１４３８人。調査期間は２５年６月２８日〜７月２３日。