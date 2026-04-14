4月13日、お笑いコンビ「次長課長」の河本準一が、元タレントの妻・重元直美さんと離婚したことが報じられた。離婚報道は衝撃をもたらしたが、河本の妻に同情が集まっているようだ。

発端となったのは、同日の「週刊女性PRIME」の報道。

「記事によれば、2人は2025年春ごろに離婚し、現在、河本さんは家族で住んでいたマンションを出て、ひとりで暮らしていると伝えられたのです。河本さんは2003年に直美さんと結婚し、同年に長男、2010年に長女が誕生し、ブログでは、結婚記念日に奥さんへのメッセージをつづるなど、円満な家庭のイメージが浸透していました。河本さんの所属する吉本興業は、『週刊女性』や複数のスポーツ紙の取材に対し、離婚の事実を認めています」（芸能担当記者）

結婚22年めにして、夫婦生活にピリオドを打っていたことが発覚したが、Xでは

《辛い時も支えて来たのに違うと思っちゃったんだろうな奥さんは》

《河本の奥さんはずっと耐えていたのでは?》

など、妻だった直美さんに同情する声があがっている。直美さんはアイドルグループ「大阪パフォーマンスドール」のメンバーとして活動していたが、河本との結婚を機に引退。長きにわたる結婚生活では、苦難に見舞われることもあった。

「河本さんはバラエティ番組で“鬼嫁”エピソードを披露し、2011年にはそんな奥さんのエピソードをまとめたエッセイ『鬼嫁合衆国』を刊行しています。また、2010年代には河本さんの浮気やキャバクラ通いが、たびたび取りざたされるようになりました。

2012年には、河本さんに収入があるにもかかわらず、母親が15年にわたって生活保護を受給していたことが発覚し、世間の厳しい批判を浴びました。この騒動で、河本さんは仕事が減ったことをインタビューで明かしていますが、当時、まだ2人めの子どもが生まれたばかりで、直美さんとしても苦労する部分があったと思われます」（前出・芸能担当記者）

河本は2025年2月、体調不良のため休養を発表。同年6月には、パニック障害とうつ病であることを公表した。

「離婚したのは、河本さんが体調を崩して休養していた時期だと思われます。これまで、直美さんはテレビで“鬼嫁”扱いされ、たび重なるトラブルがあっても20年以上、河本さんを支えてきました。離婚が発覚し、直美さんの心境が気遣われています」（同前）

別々の道を歩くことになった夫婦の行く先は、はたして──。