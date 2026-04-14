お笑いコンビ・家族チャーハン、解散を発表「理由は大きく言えば方向性の違い」ラストライブで大石は休養から復帰
【モデルプレス＝2026/04/14】お笑いコンビ・家族チャーハンの大石と江頭が4月14日、それぞれの公式X（旧Twitter）を更新。解散を発表した。
【写真】コンビから夫婦へ 結婚発表したお笑いコンビの和装ショット
2026年2月に体調不良のため休養することを発表していた大石は「長い間、体調不良による休養で多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」と前置きし「応援してくださっていた方々、僕らのライブを楽しみにしてくださっていた方々、そして休養によりご迷惑をおかけしてしまった芸人の皆様、関係者の皆様に、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。そして「4月19日の神保町よしもと漫才劇場での同期ライブ『25karats』への出演をもちまして、家族チャーハンは解散することとなりました。同時に、休養から復帰し芸人活動を再開させていただきます」とコンビの解散と活動復帰を報告した。
「話し合いを重ね、お互いに本音で思いを伝え合い、時間をかけて何度も考えた末での決断です」とし、「僕一人の力では到底立つことができなかった舞台に何度も連れて行ってくれた江頭と、家族チャーハンというコンビを支えてくださった皆様に、心から感謝しています」と相方の江頭へ感謝。今後については「二人とも芸人としての活動は続けていく予定です」と明かし「今後とも、大石と江頭それぞれをよろしくお願いいたします」としている。
江頭も解散を報告し「理由は大きく言えば方向性の違いということになるかと思います」と決断の理由について言及。「これまで応援していただいたファンの皆様、お世話になった皆様、本当にありがとうございました。大石にも本当に感謝しています。皆様のおかげで、自分には不釣り合いなほど夢のような経験を沢山させていただきました。本当に本当にありがとうございます」とファンや相方への感謝をつづった。最後には「皆様に恩を返すことができないまま、このような形で解散になってしまい、本当に申し訳ございません。いつかまた何か違う形で、なんとか恩返しができればと思います」と今後の活動への意気込みを明かしている。
家族チャーハンは、2023年1月1日結成。東京NSC25期。M-1グランプリ2024年では準決勝進出、「UNDER5 AWARD 2024」では決勝進出を果たした。（modelpress編集部）
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◆家族チャーハン、解散を発表
2026年2月に体調不良のため休養することを発表していた大石は「長い間、体調不良による休養で多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」と前置きし「応援してくださっていた方々、僕らのライブを楽しみにしてくださっていた方々、そして休養によりご迷惑をおかけしてしまった芸人の皆様、関係者の皆様に、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。そして「4月19日の神保町よしもと漫才劇場での同期ライブ『25karats』への出演をもちまして、家族チャーハンは解散することとなりました。同時に、休養から復帰し芸人活動を再開させていただきます」とコンビの解散と活動復帰を報告した。
江頭も解散を報告し「理由は大きく言えば方向性の違いということになるかと思います」と決断の理由について言及。「これまで応援していただいたファンの皆様、お世話になった皆様、本当にありがとうございました。大石にも本当に感謝しています。皆様のおかげで、自分には不釣り合いなほど夢のような経験を沢山させていただきました。本当に本当にありがとうございます」とファンや相方への感謝をつづった。最後には「皆様に恩を返すことができないまま、このような形で解散になってしまい、本当に申し訳ございません。いつかまた何か違う形で、なんとか恩返しができればと思います」と今後の活動への意気込みを明かしている。
◆家族チャーハン・プロフィール
家族チャーハンは、2023年1月1日結成。東京NSC25期。M-1グランプリ2024年では準決勝進出、「UNDER5 AWARD 2024」では決勝進出を果たした。（modelpress編集部）
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