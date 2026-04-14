大阪府泉佐野市で、ドライブ中の男性2人が複数の男に顔や頭を殴られ、ドライブレコーダーやスマートフォンなどを奪われる事件が発生しました。

2人は重軽傷を負っていて、警察は逃げた男らの行方を追っています。

14日午前0時すぎ、大阪府泉佐野市上之郷（かみのごう）の路上で、「いま襲われています」と男性から通報がありました。

警察によりますと、24歳の会社員の男性2人が乗用車でドライブしていたところ、突然、対向車に道をふさがれ停止させられました。

その後、対向車から降りてきた複数の男らが、警棒のようなもので男性2人が乗る車のガラスを割り、催涙スプレーのようなものをふきかけたり、顔や頭を殴るなどの暴行を加えたということです。

男性2人は病院に搬送されましたが、1人は重傷でくも膜下出血の疑いがあり、もう1人は軽傷で腰や背中に擦り傷を負ったということです。

対向車の男らは、スマートフォンや車のドライブレコーダーを奪い現場から車で逃走しているといい、警察は強盗殺人未遂事件として逃げた男らの行方を追っています。