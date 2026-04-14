＜肌ケア迷子の年齢＞夜しっかりしたのにまた同じことを…？朝起きて化粧するまでのスキンケアを教えて
当たり前に毎日こなしているルーティン。でもふと「これって意味があるの？」「面倒くさいな」なんて思ってしまうと手が止まってしまうかもしれません。今回寄せられたのは“スキンケア”に関するルーティンについてでした。
『朝起きて化粧をするまでのスキンケアを教えてほしい。私、夜のお風呂上がりにしっかりやるから、朝は水で洗うのみなのだけど、ダメかなあ。みんなは朝起きたらまた洗顔からやりなおしているの？』
ママたちの朝のスキンケア事情
『洗顔フォームで洗顔→化粧水→オールインワンのクリーム→ワセリン』
『朝は簡単に泡洗顔。化粧水、美容液、乳液かクリーム、日焼け止めの流れ』
『泡洗顔→スプレー化粧水→日焼け止め』
ママたちの声を見ていると、夜のスキンケアの度合いはどのようなものであっても、朝は洗顔料で顔を洗ってからスタートするという声が目立ちました。洗顔後の流れは人によってまちまちのようですね。
洗顔料で顔を洗う理由
『肌質によるけど、美容部員時代に朝の洗顔は必要と勉強したよ。前夜のスキンケアや油分が残っていると次のケアが浸透しにくいって』
『夜塗ったものをキレイに落としたい』
『寝ている間に浮いてきた皮脂の酸化がイヤだから、朝も洗顔フォームを使って洗うよ』
水やお湯だけの洗顔ではなく、洗顔料を使用して顔を洗う理由についても寄せられていました。夜のスキンケアをしたことで、眠っている間にホコリとかが吸着する可能性もあるのだそう。それらの汚れも朝のクレンジングや洗顔で落としたほうが、そのあとのスキンケアが馴染みやすいとのことでした。化粧ノリも変わるとなれば、ひと手間かけてもいいかもしれませんね。
朝はクレンジングからスタートする人も
『オイルクレンジングで洗顔→美容液→化粧水→クリーム→下地(日焼け止め)→お化粧』
『洗顔料の代わりにクリームタイプのメイク落としで洗顔。その後、化粧水と乳液』
夜に肌につけたもの、夜の間にたまった皮脂や汚れを落とすために、クレンジングからスタートする人も。ただ敏感肌だと、クレンジングからのスタートは少々刺激が強いかもしれませんね。
肌質によって変わる
『大人になると、10代みたいに皮脂が多くは出ないから、水だけ洗顔やぬるま湯洗顔だけでもいいらしいよ、肌質にもよるけどね』
『私は朝の洗顔は水だけだよ。乾燥肌だとそのほうがいいって聞いたから。乾燥肌なのに朝も夜も洗顔料で洗うと肌がボロボロになるって』
ママたちの声で目立っていたのは、朝の洗顔は肌質によってやりかたが変わるというものでした。なかには、朝のお肌のコンディションに応じて、洗顔料を使う、水・お湯で洗うと変えているという声までありました。また季節に応じて変えるという声もありました。勉強になりますね。
「時間がない！」の心強い味方“オールインワン”
『夜のスキンケアはきちんとやるけど、朝はめんどくさいからオールインワン』
『急いでいるときは、オールインワン』
洗顔後のルーティンで盛り上がっていたのは「オールインワン化粧品」についてでした。オールインワン化粧品とは、スキンケアの基本ステップとなる、「化粧水・美容液・乳液・クリーム」などの役割をひとつにまとめた便利アイテム。朝の時間がないときや、今日はスキンケアを頑張りたくない・頑張らなくていい日には重宝しますよ。ただ、肌質によってはオールインワンだけでは物足りないという声もありました。自分に合うものが見つかれば楽になりますが、そこまでの道のりが大変ですよね。でもそれが楽しいケースもあるわけで。
正解は自分の肌のみぞ知る
朝のスキンケア、どうしているか知りたいという今回のトークテーマ。回答してくれたママたちの大半が洗顔料を使用した洗顔からのスタートだと話していましたが、みなさんはどうされていますか？ いろいろな流派（？）がありますが、どのやりかたが正解かは自分の肌のみぞ知ることのようです。同じアイテムでも、メーカーや使用感などで合う・合わないもありますから、いろいろ試してどの方法・どのアイテムが自分にあっているのか探してみても楽しそうですね。