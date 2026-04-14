今季は中日の本拠地・バンテリンドームにホームランウイング、楽天の本拠地・楽天モバイルパークにホームランゾーンが新設された。いずれも左中間、右中間を最大6メートル短縮するなど、外野フェンスを本塁に近づけることで近年の投高打低傾向で減少した“野球の華”本塁打の増加を見込んでいる。球場が狭くなった、または広くなったことはチームの成績にどう影響したのか、過去の事例を振り返ってみよう。【久保田龍雄／ライター】

【写真】ホームランゾーンが新設された楽天モバイルパークの全景

球団創設32年目で初V

本拠地のラッキーゾーンを3メートル前方に移設したのが、1967年の阪急だ。

3年間で94本塁打を記録した主砲・スペンサーが開幕前、西本幸雄監督と青田昇コーチに「球場が広過ぎる。もっと狭くしてくれ」と、西宮球場の丸く深い左中間を3メートル前方にせり出し、センターからレフトまでを直線にするよう提案したことがきっかけだった。

ホームランウイングが新設されたバンテリンドーム

そうすれば、スペンサーの左中間へ飛ぶ打球はことごとく本塁打になり、主砲の本塁打が増えればチームが勝つ可能性は高くなる、という狙いだった。

4月11日の本拠地開幕戦、西鉄戦。皮肉にもスペンサーは3打数無安打2三振に終わり、左中間に打球は1本も飛ばなかった。それでも、この“3メートル前進作戦”は「阪急は何をしてくるかわからない」と対戦チームを警戒させる意味で効果があった。阪急は相手の自滅による勝利を増やしていく。

そして6月3日に単独首位に立つと、後半戦は2位以下の混戦に乗じて独走態勢を固め、見事球団創設32年目で初Vを実現した。

前出の阪急とは逆に、広くなった球場が快進撃を呼んだのが1992年の阪神だ。

前年までの5年間で最下位4度と低迷が続いていたが、本拠地・甲子園のラッキーゾーンが撤去され、両翼が91メートルから95メートルに広がったことが吉と出た。

最も恩恵を受けたのは、前年リーグ最下位のチーム防御率4.36に泣いた投手陣だった。



前年1勝7敗の仲田幸司が5月までにハーラートップタイの7勝を挙げ、中込伸も5勝、入団2年目の田村勤が守護神に定着するなど、弱投から一転“投手王国”に変身。打線はオマリー、パチョレックの両助っ人に加え、亀山努、新庄剛志といった広い球場向きの若手が台頭し、6月9日には単独首位に立った。

「（球場が広いと）ポンポン、ストライクを取っていけるんですよ。カウント有利に立てるんですね。球場が狭いと、一発を浴びるのが怖くなりコースを狙ってしまう。それがボール、ボールとなってカウントを悪くし、結局甘い球を投げて打たれるケースが多いんです」（週刊ベースボール1992年6月15日号）と仲田が語っていたように、一発を恐れずに思い切り良く攻め、広島市民球場などの狭い球場でも“攻める気持ち”を失わなかったことが好結果を生んだ。

同年は最終的にヤクルトに2ゲーム差で優勝を逃したが、2003年の優勝まで続いた暗黒時代の中で、唯一輝きを放ったシーズンだった。

“恐竜打線”に深刻な影響

球場が広くなったことが裏目に出たのが、1997年の中日だ。

同年、ナゴヤドーム（現・バンテリンドーム）がオープンし、前年までの本拠地・ナゴヤ球場の両翼91.4メートルから100メートルに広がったことは、前年リーグトップの179本塁打を記録した“恐竜打線”に深刻な影響を与えた。

前年の本塁打王・山崎武司が39本から19本に半減したのをはじめ、チーム本塁打数は115本に大幅ダウン。4年連続首位打者を狙ったパウエルは打撃不振に陥り、守備面でも持病のヒザ痛の影響で広い球場に適応できず、8月末に解雇されてしまう。

終わってみれば前年の2位から最下位転落という惨憺たる結果となり、星野仙一監督はオフに大豊泰昭らを放出。トレードで関川浩一、久慈照嘉を獲得するなど、守り型チームへの一大転換を図り、2年後の99年に11年ぶりのリーグ優勝を実現した。

今季の中日、楽天と同様、本塁打が出やすいように球場を改造し、成功を収めたのが2015年のソフトバンクだ。

当時のヤフオクドーム（現・ペイペイドーム）は「日本で一番ホームランの出にくい球場」と言われたが、「ホームランが出ないと面白くない」という孫正義オーナーの鶴の一声で、外野フェンスを最大5メートル前に出し、フェンスの高さも1.6メートル下げたホームランテラスが設置された。

この結果、同球場での本塁打数は交流戦終了時点で前年1年分を超える39本に増加。前年リーグ5位の95本塁打に終わった打線はリーグトップの145本塁打を記録し、2年連続日本一の座に就いた。

そして、楽天の3番打者・銀次も思わぬ恩恵にあずかった。

9月30日のソフトバンク戦の7回、開幕から137試合目にして右翼のホームランテラスにシーズン第1号となる逆転2ランを放った。もしテラスがなければフェンス直撃の長打で同点止まりだった可能性が高く、まさに“テラス様様”。しかも同年はこの1本がモノを言って本塁打ゼロを免れたとあって、「1本出て良かったです」の言葉にも実感がこもっていた。

銀次の例を挙げるまでもなく、球場が狭くなれば当然、対戦相手も本塁打が増える。4月11日の中日対阪神では、阪神の森下翔太、佐藤輝明、大山悠輔のクリーンアップトリオが揃ってホームランウイングに叩き込み、ネット上で「もう阪神のためのホームランウイングなのよ」という声も出た。一方、楽天も4月1日のソフトバンク戦で、ホームランゾーンに柳田悠岐、近藤健介の2発を被弾し、“逆利用”される皮肉な結果となっている。

とはいえ、まだシーズンは始まったばかりだ。両チームともに本拠地の利を生かした戦い方を確立し、浮上のきっかけを掴みたいところである。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘! 激突! 東都大学野球』（ビジネス社）

デイリー新潮編集部