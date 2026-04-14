開幕から3週間で「もうボロボロ」 平日7時…ド軍の新情報に嘆き「どうなってるんだ」
カスパリアスが離脱…計12人がILリスト入り
ドジャースは13日（日本時間14日）、ドジャースのベン・カスパリアス投手を右肩の炎症のため負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。代わってカイル・ハート投手を登録したが、度重なる主力級の離脱に米ファンから悲鳴が上がっている。
カスパリアスは前日12日（同13日）のレンジャーズ戦に6回から登板。1イニングで2安打を許し2失点を喫していた。今季は5登板で防御率9.64と苦しんでいたが、昨季は46試合で7勝5敗、13ホールドをマークするなど、ブルペンを支える存在だっただけに痛手となる。一方で、代わって昇格したハートは、昨季のトミー・ジョン手術を乗り越えての復帰となった。
ドジャースは今季も故障者の多さに直面している。エース格のブレイク・スネル投手を筆頭に、投手陣の主力の多くがIL入りを余儀なくされている。野手でもムーキー・ベッツ内野手が右脇腹の負傷で離脱。カスパリアスを含めて球団が抱える負傷者は計12人。チームの台所事情は厳しくなっている。
カスパリアス離脱は日本時間朝7時過ぎに発表された。ちょうどドジャースはメッツとの3連戦を控えており、大事なカードの前の“悲報”に米ファンは絶望感に包まれた。
SNS上では「NOOOOOOOOO」「嘘だと言ってくれ」「OMG 信じられない」「チーム全体がもうボロボロじゃないか、一体全体どうなってるんだ」「チーム全体が崩壊してるじゃないか、勘弁してくれよ」と悲痛な声が殺到した。一方で「カスパリウスが早く、そして順調に回復することを祈っている」「ハートの復帰はいいニュースだ」と、故障者に寄り添う声も寄せられた。（Full-Count編集部）