それ、知らずにやってない？彼氏に浮気されやすくなる「無意識行動」
「また浮気された...私って何かダメなのかな？」そんな悩みを繰り返していませんか？確かに浮気する男性が一番悪いですが、実は浮気されやすい女性には共通するパターンがあるんです。そこで今回は、彼氏に浮気されやすくなる「無意識行動」を紹介します。
本当に“ただの男友達”なのか…？
彼氏以外の男性との２人きりでの食事、深夜まで続くLINE、頻繁な電話などは、彼氏の目には「友達」ではなく「ライバル」として映ってしまうもの。「ただの男友達だから」と自分では考えていたとしても、彼氏は「本当に彼女にとって俺は特別なの？」と不安を抱くようになります。また、それが原因で彼氏の気持ちが他の女性に向いてしまうことも起こり得るでしょう。
彼氏の言いなりなる傾向がある
彼氏に嫌われたくないからと、何でも「はい、はい」と言いなりになっていませんか？実はこれ、逆効果なんです。男性は意外にも「自分の意見を持つ女性」に魅力を感じるもので、イエスマンの彼女のことは“都合の良い存在”と見なすように。時には「NO」と言える勇気を持つことで、むしろ彼氏から軽く見られるのを防げるんです。
彼氏を“オンリーワン”として扱っていない
「別にあなただけじゃなくてもいい」「いつでも替えがきくよね？」そんな雰囲気を、無意識のうちに漂わせていませんか？このような態度は、彼に「自分は大切にされていない」と感じさせ、浮気への引き金になりやすいもの。恋愛関係では、時に「あなたじゃなきゃダメ」という“特別感”をちゃんと伝えることが、信頼や愛情を深めるカギになります。
彼氏に、あなたにずっと夢中でいてもらうためには、彼氏に依存しすぎず、でも愛情深くのバランスが重要。ぜひ今回紹介した内容をヒントに、今日から少しずつ彼氏との向き合い方を改善していきましょうね。
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