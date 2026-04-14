光るグリルと大型エアロで独創的なスタイルに

トヨタは2026年4月10日、ミドルクラスの人気ミニバン「ヴォクシー」の一部改良を発表しました。2026年5月6日の発売を予定している最新モデルでは、内外装の意匠変更や装備の充実が図られています。

そんなヴォクシーに向け、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）が展開するモデリスタブランドから、強烈な存在感を放つカスタマイズモデルが設定されていますが、どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「ヴォクシー」の“タフモデル”です！

ヴォクシーは2001年11月に初代モデルが登場しました。乗り降りしやすいスライドドアや、多くの人や荷物を乗せられる広く快適な室内空間を追求したコンパクトキャブワゴンとして開発され、以来日本の家族に支持され続けています。

現行モデルは2022年1月に登場した4代目で、TNGAプラットフォーム（GA-C）が採用されました。この現行型では「先鋭・独創」をキーワードに、立体的で個性的なグラフィックのフロントマスクを採用するなど、特長を際立たせたデザインとなっています。

2026年5月に発売される最新の一部改良モデルでは、カーボンニュートラルの実現に向けてハイブリッド車に一本化（ウェルキャブを除く）されました。外観ではフロントまわりの意匠が変更され、フロントグリル本体やグリルガーニッシュがブラック加飾とされることでボディとの一体感が演出されています。

内装もシフトノブやウィンドウスイッチまわりがピアノブラック塗装に変更されたほか、上位グレードの「S-Z」ではメーターフードやインストルメントパネルにスエード調表皮やステッチ加工が追加され、スポーティさが向上しました。さらに、液晶メーターの大型化も行われています。

この最新のヴォクシーにさらなる上質感と存在感を与えるのが、モデリスタの「MODELLISTA AERO PARTS SET（エアロパーツセット）」です。デザインコンセプトに「Sharp × VALOUR」を掲げ、様々な造形のメッキ加飾により、低重心で力強いスタンスを実現しています。

セット内容は「フロントスポイラー」「サイドスカート」「リヤスカート」の3点に加え、横一文字に伸びるLEDイルミネーションが特徴的な「シグネチャーイルミグリル」、そしてLEDを組み込んだ「イルミルーフスポイラー」を加えた5点セットが用意されています。

フロントスポイラーは、左右に通したメッキ加飾がワイドで低重心な構えを創出。サイドスカートはアローシェイプのメッキを配し、リヤスカートは台形のブラックアウトにより踏ん張り感を強調しています。

価格（消費税込、以下同）は、5点セットの「エアロパーツセットB」が塗装済で39万500円。3点セットの「エアロパーツセットA」は塗装済で22万円となっています。

また、単品ではシグネチャーイルミグリルが7万7000円、イルミルーフスポイラーが塗装済で9万3500円に設定されており、これらを組み合わせることでノーマルとは一線を画す独創的なスタイルを楽しむことが可能です。