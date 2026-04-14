「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

２歳マイル王のカヴァレリッツォがクラシックの舞台でもスピードを見せつける。朝日杯ＦＳ覇者が皐月賞を勝ったのは１３年のロゴタイプまでさかのぼるが、陣営は初の２０００メートルも対応可能とジャッジ。１９年に制した父サートゥルナーリアの背中を追いかける。一方、データ班は共同通信杯を逃げ切ったリアライズシリウスを推奨した。

▼傾向（過去１０年）

牡馬クラシックの第１弾。

▼人気

１番人気〈２・１・３・４〉

２番人気〈３・０・０・７〉

３番人気〈１・３・２・４〉

４番人気〈０・２・１・７〉

５番人気〈１・１・０・８〉

上位人気馬の信頼度は高いとは言えない。７〜１２番人気馬が３勝、２着３回、３着３回と伏兵の台頭も多い。

▼所属

美 浦〈４・５・４・５３〉

栗 東〈６・５・６・９２〉

勝ち数、勝率とも大きな差はない。

▼ステップ

共同通信杯〈４・０・５・１３〉

ホープフルＳ〈２・１・０・５〉※Ｇ２時も含む

弥生賞〈１・５・２・３０〉

スプリング〈１・０・１・３３〉

京成杯〈１・０・１・７〉

毎日杯〈１・０・０・４〉

若葉Ｓ〈０・１・０・１８〉

昨年は久々に弥生賞ディープ記念組から勝ち馬が出たが、基本的にトライアル組は苦戦傾向。共同通信杯とホープフルＳが２大ステップとなっている。

▼前走内容

勝ち馬９頭が２着以内。同じく９頭が４番人気以内に支持されていた。

▼キャリア

勝ち馬全頭が２〜５戦だった。同７頭が新馬勝ちを決めていた。

▼実績

勝ち馬８頭に重賞Ｖ実績があった。

▼決め手

逃 げ〈０・０・０・１０〉

先 行〈４・６・３・２６〉

差 し〈５・３・５・５７〉

追 込〈１・１・２・５２〉

勝ち馬９頭が前走の４角を２〜５番手で通過していた。

▼注目馬 全項目を唯一クリアしたのはリアライズシリウス。今季の始動戦となった共同通信杯を快勝。初距離＆初コースの壁も難なく突破することを期待したい。（記録室）