【皐月賞】リアライズシリウス素質キラリ データ全項目唯一のクリア 初距離＆初コースの壁も難なく突破へ
「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）
２歳マイル王のカヴァレリッツォがクラシックの舞台でもスピードを見せつける。朝日杯ＦＳ覇者が皐月賞を勝ったのは１３年のロゴタイプまでさかのぼるが、陣営は初の２０００メートルも対応可能とジャッジ。１９年に制した父サートゥルナーリアの背中を追いかける。一方、データ班は共同通信杯を逃げ切ったリアライズシリウスを推奨した。
▼傾向（過去１０年）
牡馬クラシックの第１弾。
▼人気
１番人気〈２・１・３・４〉
２番人気〈３・０・０・７〉
３番人気〈１・３・２・４〉
４番人気〈０・２・１・７〉
５番人気〈１・１・０・８〉
上位人気馬の信頼度は高いとは言えない。７〜１２番人気馬が３勝、２着３回、３着３回と伏兵の台頭も多い。
▼所属
美 浦〈４・５・４・５３〉
栗 東〈６・５・６・９２〉
勝ち数、勝率とも大きな差はない。
▼ステップ
共同通信杯〈４・０・５・１３〉
ホープフルＳ〈２・１・０・５〉※Ｇ２時も含む
弥生賞〈１・５・２・３０〉
スプリング〈１・０・１・３３〉
京成杯〈１・０・１・７〉
毎日杯〈１・０・０・４〉
若葉Ｓ〈０・１・０・１８〉
昨年は久々に弥生賞ディープ記念組から勝ち馬が出たが、基本的にトライアル組は苦戦傾向。共同通信杯とホープフルＳが２大ステップとなっている。
▼前走内容
勝ち馬９頭が２着以内。同じく９頭が４番人気以内に支持されていた。
▼キャリア
勝ち馬全頭が２〜５戦だった。同７頭が新馬勝ちを決めていた。
▼実績
勝ち馬８頭に重賞Ｖ実績があった。
▼決め手
逃 げ〈０・０・０・１０〉
先 行〈４・６・３・２６〉
差 し〈５・３・５・５７〉
追 込〈１・１・２・５２〉
勝ち馬９頭が前走の４角を２〜５番手で通過していた。
▼注目馬 全項目を唯一クリアしたのはリアライズシリウス。今季の始動戦となった共同通信杯を快勝。初距離＆初コースの壁も難なく突破することを期待したい。（記録室）