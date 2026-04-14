データ班が推すリアライズシリウス

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　「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

　２歳マイル王のカヴァレリッツォがクラシックの舞台でもスピードを見せつける。朝日杯ＦＳ覇者が皐月賞を勝ったのは１３年のロゴタイプまでさかのぼるが、陣営は初の２０００メートルも対応可能とジャッジ。１９年に制した父サートゥルナーリアの背中を追いかける。一方、データ班は共同通信杯を逃げ切ったリアライズシリウスを推奨した。

　▼傾向（過去１０年）

　牡馬クラシックの第１弾。

　▼人気　

　１番人気〈２・１・３・４〉

　２番人気〈３・０・０・７〉

　３番人気〈１・３・２・４〉

　４番人気〈０・２・１・７〉

　５番人気〈１・１・０・８〉

　上位人気馬の信頼度は高いとは言えない。７〜１２番人気馬が３勝、２着３回、３着３回と伏兵の台頭も多い。

　▼所属　

　美　浦〈４・５・４・５３〉

　栗　東〈６・５・６・９２〉

　勝ち数、勝率とも大きな差はない。

　▼ステップ　

　共同通信杯〈４・０・５・１３〉

　ホープフルＳ〈２・１・０・５〉※Ｇ２時も含む

　弥生賞〈１・５・２・３０〉

　スプリング〈１・０・１・３３〉

　京成杯〈１・０・１・７〉

　毎日杯〈１・０・０・４〉

　若葉Ｓ〈０・１・０・１８〉

　昨年は久々に弥生賞ディープ記念組から勝ち馬が出たが、基本的にトライアル組は苦戦傾向。共同通信杯とホープフルＳが２大ステップとなっている。

　▼前走内容　

　勝ち馬９頭が２着以内。同じく９頭が４番人気以内に支持されていた。

　▼キャリア　

　勝ち馬全頭が２〜５戦だった。同７頭が新馬勝ちを決めていた。

　▼実績　

　勝ち馬８頭に重賞Ｖ実績があった。

　▼決め手　

　　逃　げ〈０・０・０・１０〉

　　先　行〈４・６・３・２６〉

　　差　し〈５・３・５・５７〉

　　追　込〈１・１・２・５２〉

　勝ち馬９頭が前走の４角を２〜５番手で通過していた。

　▼注目馬　全項目を唯一クリアしたのはリアライズシリウス。今季の始動戦となった共同通信杯を快勝。初距離＆初コースの壁も難なく突破することを期待したい。（記録室）