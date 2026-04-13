パリの名匠が贈る夢とカカオの母の日

ジャン＝ポール・エヴァンの

特別コレクション、4月22日解禁。

母の日ギフトを何にするか悩んでいる人へ。これを選んでおけば間違いないと思えるブランドの存在はありがたいもの。

パリのショコラティエ、ジャン＝ポール・エヴァンがまさにそれ！

2026年も期間限定の「母の日 コレクション2026」が4月22日(水)より発売されます。

今年のテーマは「夢、そしてカカオ(Rêves et cacao)」。

エレガントな蝶をモチーフにした華やかなショコラ、感謝のメッセージ「Merci(メルシー)」をあしらったボンボン ショコラ、そして新作ガトーまで、多彩なラインナップが揃いました。

期間は2026年5月31日(日)までありますが、母の日は5月10日(日)なので、お早めにチェックしておくのが正解です。

●ジャン＝ポール・エヴァンとは？

1988年、フランス・パリで創業したチョコレートブランド。創設者のジャン＝ポール・エヴァン氏はフランス国家最優秀職人章(MOF)をはじめ、国際コンクール優勝、ワールド・ペストリー・スターズ世界最優秀パティシエ・ショコラティエなど、数々の栄誉に輝く世界トップクラスのショコラティエです。

2002年に日本国内に初出店。ショコラに最適な温度で管理される「カーヴ ア ショコラ」には宝石のようなボンボン ショコラが並び、「バー ア ショコラ」ではドリンクとのマリアージュも楽しめます。

現在、日本国内では全国12ヶ所にブティックを展開。



【名古屋の店舗】

●三越名古屋栄店

名古屋市中区栄3-5-1 三越名古屋栄店 B1F

052-252-1111（大代表）

10:00～20:00

母の日コレクション

蝶の羽ばたきに込めた、エヴァンのロマン主義。

今年のコレクションは全4アイテム。それぞれ異なる魅力があるので、贈る相手の好みに合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

ブティック限定商品もあるので、購入前に確認しておきましょう。

●ブーシェ クール ドゥ パピヨン

4,536円

香り高いヘーゼルナッツをたっぷりと使用したプラリネをミルクチョコレートでコーティング。

シリアルをチョコレートでコーティングしたペルル クラッカントゥ ショコラ入り。ブティック限定商品。

●ボンボン ショコラ 16個 メルシー

7,949円

期間限定の「メルシー ノワール」と「クール レ ルージュ」を含む、ボンボン ショコラ 16個詰合せ。

4個から50個の各種詰合せも用意。

●ガトー ティー タイム ショコラ フランボワーズ パピヨン

4,320円

フランボワーズのシロップをしみこませたビスキュイ、カメルーン産カカオのガナッシュ、フランボワーズのジュレの組合せ。ブティック限定商品。

●コフレ メルシー

7,485円

期間限定の「メルシー ノワール」と「クール レ ルージュ」を含む、ボンボン ショコラ9個と焼菓子6個の詰合せ。

4アイテムのなかでも、ブティック限定となる「ブーシェ クール ドゥ パピヨン」と「ガトー ティー タイム ショコラ フランボワーズ パピヨン」はオンラインでは手に入りません。

名古屋ブティックに足を運んで直接購入する必要があるため、早めのリサーチと来店計画を立てておくのがお勧め。

贈り物をチョコレートと焼菓子の両方で楽しんでほしいなら「コフレ メルシー」がイチオシです。

母の日限定ボンボン ショコラ

コレクション限定のボンボン ショコラは2種類。

どちらも単品でも購入可能で、詰合せにも含まれています。この2粒だけで、今年の母の日ギフトは完成と言っても過言ではないぐらい⁉

●メルシー ノワール

540円

レモン香るアールグレイ風味のガナッシュをビターチョコレートでコーティング。

「Merci(ありがとう)」のメッセージが込められた一粒。

●クール レ ルージュ

573円

ヘーゼルナッツのプラリネをミルクチョコレートでコーティング。

バラを加えたチャイのほのかな香りが特徴です。

「メルシー ノワール 」は、アールグレイとレモンの爽やかな余韻がビターチョコの苦みと溶け合う大人の一粒。

「クール レ ルージュ」は、プラリネのコクにバラ入りチャイの温かみが重なる、ほっこりとした味わいが魅力です。どちらも数量限定で、単品買いもOKで、気に入った方を詰合せに選ぶというアプローチも。

美味しいだけじゃない！

チョコレートが変える

世界のカカオ農園の未来

今年の「ガトー ティー タイム ショコラ フランボワーズ パピヨン」に使われているのは、カメルーン産のカカオ。

これは、ジャン＝ポール・エヴァンが取り組む新プロジェクト「エヴァン エヌコロサン」によるものです。

エヴァン エヌコロサンとは？

カメルーンのカカオ生産者とジャン＝ポール・エヴァンが協力し、高品質なカカオの安定供給と現地の社会貢献を両立させることを目指すプロジェクト。

おいしいショコラを届けるだけでなく、持続可能なショコラの未来に対して社会参画を誓うブランドの姿勢が込められています。

単に素材の美味しさにとどまらず、生産地と消費地をつなぐストーリーまで設計しているのが、エヴァンの品格といえます。

贈りものとして渡すとき、こうした背景を添えるだけで、ショコラの価値はぐっと深まりますよね。

まとめ

また来年はありません

限定品は常に先着順！

ジャン＝ポール・エヴァンの「母の日 コレクション 2026」は、4月22日(水)から5月31日(日)までの期間限定販売。

母の日は5月10日(日)です。今年のテーマ「夢、そしてカカオ」のもとに生まれた4つのアイテム、そして限定ボンボン ショコラ2種は、どれも想いを形にするのにふさわしい品々ばかり。

フランスでは、時間を共有することも大切な贈り物とされています。

ブティック限定商品は、名古屋店への来店が必要。今年こそ本命ギフトを、と思うなら早めの行動が正解です。

大切な人とショコラを囲み、幸せを分かち合うフランス流のひとときを、今年の母の日に取り入れてみては？

【オンラインショップ】

https://www.jph-japon.co.jp/