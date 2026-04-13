トマト缶が余ったらコレ作って！包丁いらずで簡単「ふわふわ卵のトマトスープ」

包丁いらず！余ったトマト缶で簡単「ふわふわ卵のトマトスープ」

パスタや煮込み料理などで大活躍のトマト缶ですが、微妙に余ってしまうことも……。

そこで今回は、余ったトマト缶のトマト1個分でパパッと簡単に作れる「トマト卵スープ」を実際に作ってみました。包丁いらずで5分もあれば完成する、忙しい日の救世主メニューです。





【材料】（2人分）



ホールトマト缶のトマト…1個



トマト缶の汁…大さじ2





水…400mlコンソメ…1個卵…1個塩胡椒…適量ごま油やパセリ…お好みで

卵を入れた直後はかき混ぜないのがポイント

1. 鍋に水を入れ沸かし、温まったらホールトマトとトマト缶の汁、コンソメを入れて中火で煮込みます。





2. ホールトマトは潰しながら混ぜ、塩胡椒を加えます。





3. 全体が温まったら弱火にして溶き卵を流し入れます。卵を入れた直後はかき混ぜないよう注意しましょう。





4. 卵が固まってきたら少し混ぜ、お好みでごま油やパセリをかけて完成です！





トマトの酸味と卵のまろやかさが相性抜群◎





卵の黄色とトマトの赤が映える、彩り鮮やかなスープが完成しました。飲んでみると、トマトの爽やかな酸味と、ふんわりとした卵のまろやかさが口いっぱいに広がります。

仕上げにごま油を少量かけてみると、食欲をそそる香りが鼻を抜け、より一層コクと深みを感じました。

余りもの救済！ お好みで具材をプラスしても◎

中途半端に残ってしまったトマト缶も、手間いらずでスープに変身します。パセリをふりかけたり、玉ねぎやキャベツなどお好みの具材をプラスして具沢山にするのもおすすめ。

トマト缶が余っているときに、ぜひ試してみてくださいね。