『リブート』新事実にネット驚き「マジ!?」「そんな直前に…」
3月29日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場『リブート』の公式インスタグラムが12日に更新され、Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架にまつわる裏話が公開された。撮影直前に出演が決まったというエピソードに、視聴者から驚きと称賛の声が集まっている。
【写真あり】「マジ!?」”新事実”が判明した主要キャスト
同作は鈴木亮平が主演を務め、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事として生きる決意をする姿を描いた“エクストリームファミリーサスペンス”。永瀬廉が演じる冬橋航ら個性豊かなキャラクターも話題を呼んだ。
藤澤は本作で連続ドラマ初レギュラー出演を果たし、冬橋のバディである霧矢直斗役を担当。物語の展開に関わる重要な役どころを演じきった。公式インスタグラムでは「藤澤涼架さんのウラ話」と題し、「連ドラ初出演だった藤澤さん ご自身の撮影がない時も、現場に来て芝居を猛勉強」と紹介。多忙な音楽活動の合間を縫い、積極的に現場に足を運び、演技に向き合っていたことが明かされた。
さらに「実は霧矢が藤澤さんに決まったのは撮影10日前。レギュラーキャストで一番最後に決まりました」と、キャスティングが撮影直前だったことも判明。「霧矢がどうあるべきか悩んだのですが、藤澤さんが演じることになり、口調とか個性がはっきりして、あのような陽なキャラになりました」と、役柄の方向性にも大きな影響を与えたという。
この投稿に対し、視聴者からは「そんな直前に決まったんですね」「10日前に決まってあの演技力はすごい」「マジ!?多忙なのにすごすぎる」「霧矢が藤澤さんで本当に良かった」「忙しい中でも勉強熱心で尊敬する」「努力家すぎる」などの声が相次いだ。
【写真あり】「マジ!?」”新事実”が判明した主要キャスト
同作は鈴木亮平が主演を務め、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事として生きる決意をする姿を描いた“エクストリームファミリーサスペンス”。永瀬廉が演じる冬橋航ら個性豊かなキャラクターも話題を呼んだ。
さらに「実は霧矢が藤澤さんに決まったのは撮影10日前。レギュラーキャストで一番最後に決まりました」と、キャスティングが撮影直前だったことも判明。「霧矢がどうあるべきか悩んだのですが、藤澤さんが演じることになり、口調とか個性がはっきりして、あのような陽なキャラになりました」と、役柄の方向性にも大きな影響を与えたという。
この投稿に対し、視聴者からは「そんな直前に決まったんですね」「10日前に決まってあの演技力はすごい」「マジ!?多忙なのにすごすぎる」「霧矢が藤澤さんで本当に良かった」「忙しい中でも勉強熱心で尊敬する」「努力家すぎる」などの声が相次いだ。