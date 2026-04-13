3回にラッシングがABS要求→失敗、キムも要求→失敗

【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠地でのレンジャーズ戦に臨んだ。大谷翔平投手が初回先頭打者アーチを放って先制。しかし逆転を許して迎えた3回。LA実況席が思わず苦言を呈する場面があった。

今季3度目の先発となった佐々木朗希投手が初回先頭から2者連続で走者を許すも、どうにか凌いで無失点に抑えた。その直後、大谷がジェイコブ・デグロム投手から豪快な一発。2試合連続の5号先頭打者弾で幸先良くドジャースが先制した。

しかし3回に佐々木が2失点で逆転を許した。その裏の攻撃だった。無死一塁で打席のキム・ヘソン内野手はカウント2-2からの5球目、ストライク判定に「ABS」チャレンジを要求した。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況を務めるスティーブン・ネルソン氏は少し驚きながら「キムがチャレンジをしますね！ ドジャースに残るチャレンジの権利はあと1回です」と伝えた。

果たして結果はストライク。ネルソン氏は「うーん……これは……」と失望した様子。「この状況でキム・ヘソンがチャレンジするのはいい判断ではありません。ドジャースはこの試合、ABSチャレンジの権利を失いました」と話した。実は3回の佐々木投球時、満塁のピンチでデュランの1球を巡ってラッシングがチャレンジを要求していた。これにも失敗しており、ドジャースは2回ある権利を早くも失った格好だ。

地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者は自身のX（旧ツイッター）を更新し、「チャレンジ権が2回では不十分だ。まだ3回だというのに、ドジャースはすべてのチャレンジを使い果たしてしまった。キムは、あの場面で三振を受け入れるしかなかったのだ」と言及。試合終盤になればなるほど、1球の判定が重くなるだけに、序盤で権利を失ったことに肩を落としていた。（Full-Count編集部）