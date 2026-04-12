◆第４９回チャレンジサイクル ロードレース （１１、１２日、静岡・日本サイクルスポーツセンター）◇主催 報知新聞社 、日本自転車競技連盟 ◇協力 ＳＨＩＭＡＮＯ、日本サイクルスポーツセンター

日本自転車競技連盟の登録競技者による８カテゴリー１３種目のロードレースが行われた。女子エリート（３４キロ）は、マウンテンバイク（ＭＴＢ）での２０２８年ロサンゼルス五輪出場を目指す石田唯（２３）＝ＴＲＫＷｏｒｋｓ＝が初優勝。男子エリート（７９キロ）は、新城雄大（３０）＝ＫＩＮＡＮ Ｒａｃｉｎｇ Ｔｅａｍ＝が初制覇した。

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力の差を見せつけた。中盤から独走態勢に入った石田が、２位に１分２０差をつけて圧勝。「１年ぶりのロードレースで楽しみにしていた。前半から積極的に動いて自分のペースでいけた。いいレースだった」と誇らしげにほほえんだ。

ロス五輪出場を狙うＭＴＢをメインに、シクロクロスとロードレースも「どれも本気で」こなす“三刀流”。昨年１２月にはシクロクロス全日本選手権（大阪）で、エリートカテゴリーでの初優勝を果たした期待の星だ。６月末のロードレース全日本選手権（新潟）に向けて「（ＭＴＢの）アジア選手権と日程が重なっているけど、出られるなら勝ちたい」と意気込んだ。

〇…男子エリートは、新城が混戦を制した。終盤に先頭集団から３人で抜け出し、ゴール直前にほかの２人をリード。同じチームの草場啓吾（２９）も２位に入り、「うちは全員の能力が高い。前半から、みんな機能していた」とワンスリーフィニッシュに満足した。来月はチームのメインスポンサーである株式会社キナンの地元・和歌山県で「第２６回ツール・ド・熊野」が開催される。「もう一段階ギアを上げて臨む」と総合優勝を目指す。

◇各種目優勝者

▽男子エリート（７９キロ）新城雄大（ＫＩＮＡＮ Ｒａｃｉｎｇ Ｔｅａｍ）２時間６分３０秒

▽女子エリート（３４キロ）石田唯（ＴＲＫＷｏｒｋｓ）１時間７分３３秒

▽男子Ｕ２３（６４キロ）中谷友紀（日大）１時間４５分５７秒

▽女子Ｕ２３（３４キロ）田中麗奈（ＩＧＮＴＺＯＮＥ ＲＡＣＩＮＧ ＴＥＡＭ）１時間８分２４秒

▽男子ジュニア（３９キロ）稲葉恵人（横浜立野高）１時間４分５８秒

▽女子ジュニア（２４キロ）綱嶋凛々音（北桑田高）５０分８秒

▽男子Ｕ１７（２４キロ）小林拓海（栄北高）４０分３１秒

▽女子Ｕ１７（２４キロ）小田島寛奈（青山学院高／♯１―ＰＲＩＭＥＲＡ―）５３分５１秒

▽男子Ｕ１５（２４キロ）山田大夢（♯１―ＰＲＩＭＥＲＡ―）４１分４３秒

▽男子マスターズ３０代（２９キロ）古田将之（Ｔｅａｍ―ＤＡＤＤＹ）５４分１５秒

▽男子マスターズ４０代（２９キロ）高岡亮寛（Ｒｏｐｐｏｎｇｉ Ｅｘｐｒｅｓｓ）５０分９秒

▽男子マスターズ５０代（２４キロ）山本裕昭（ＢＯＮＤＳ静岡サイクルＲＴ）４２分５２秒

▽男子マスターズ６０代（２４キロ）滝口智（Ｔｅａｍ一匹狼）４７分２秒