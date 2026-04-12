大人のむくみ解消に効果抜群の簡単習慣6つ。座ったままできるお手軽ストレッチ、入浴のコツも
運動不足や疲れ、冷えなどが原因のむくみ。若いころは気にならなかったのに、最近むくみが気になるという人も多いのではないでしょうか？ 今回は、ちょっと意識するだけでむくみを解消できる簡単習慣を、医師の川嶋朗先生に教えてもらいました。
習慣1：30分に1回は体を動かす
ずっと同じ姿勢でいると、血流が阻害されてむくみやすくなります。立ちっぱなしや座りっぱなしの人は、タイマーをかけて30分に1回は体を大きく伸ばす、肩を回すなどして体を動かしましょう。
“同じ姿勢を続けていないか”と意識することが大事です。
習慣2：おやつは利尿効果のあるものに
バナナに含まれるカリウムには、体内で過剰になったナトリウムを汗や尿として放出する働きが。利尿作用により、余計な水分を体外に排出しやすくなります。
また、コーヒーなどに含まれるカフェインは血流を改善する効果も。
●むくみ解消におすすめの飲み物
次の7種類の飲み物は、むくみ解消におすすめです。
・コーヒー
・緑茶
・紅茶
・プーアル茶
・トウモロコシひげ茶
・たんぽぽ茶
・小豆茶
習慣3：座りながらふくらはぎをストレッチ
血液を心臓に戻すポンプの役割があるふくらはぎ。座っている時間が長いと、ふくらはぎのポンプ機能が低下し、血液や水分がたまって脚がパンパンに。
座りながらかかとの上げ下げをして、刺激しましょう。
習慣4：ぬるま湯にゆっくりつかる
お湯につかることで水圧がかかり、末端の血液が心臓へ戻りやすくなります。血流がよくなると、体内の余分な水分は汗となって体の外へ排出。
また、ぬるめのお湯につかると副交感神経が優位になり、リラックスにつながるので入眠準備としても◎。
●入浴のポイント
副交感神経が優位になりやすい、お風呂の入り方のポイントは次の4つです。
・お湯の温度は38〜40℃
・10〜30分つかる
・肩までつかる（半身浴なら肩にタオルをかける）
・炭酸入浴剤で温め効果アップ
習慣5：髪を乾かすついでにセルフお灸
へそから人さし指1本ほど上にあるツボ「水分」。ここを、肌から10cmほど離してドライヤーの温風を当てると、ツボに刺激を与えるお灸の代わりに。温かくなったら離し冷めたら当てる、を3〜5回繰り返します。
当てすぎるとやけどの恐れがあるので、気持ちよく感じる程度に行って。
習慣6：寝るときは足をちょい上げ
重力により、血液や老廃物は心臓から遠い足にたまりがち。
就寝時、たたんだバスタオルやフットピローに足を乗せ、足の高さを心臓より上にすることで、水分や血液を心臓に戻しやすくします。翌朝には足がすっきり。
疲労回復にも効果的な方法です。