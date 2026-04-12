◇プロ野球 セ・リーグ 阪神3−0中日(12日、バンテリンドーム)

4連勝を完封勝利で飾った阪神。この日の主役は先発の郄橋遥人投手。MAX148キロのストレートに加え、ツーシーム、スライダーを交え中日打線を翻弄。大きなピンチを作らず、8回無失点のまま9回のマウンドへ。最後まで球威は衰えず、三者凡退でゲームセット。今季最多の2ケタ10奪三振を奪っての完封。今季3度目の登板で2度目の完封勝利を記録しました。

これで今季投球回24イニングで自責点はわずか『1』。防御率は0.38まで低下し、阪神先発陣の中でも傑出した活躍を見せています。

試合後郄橋投手は「尻上がりに良くなっていったのと、守備に助けられたのでみんなのおかげです。終盤にかけて先頭バッターを切ることができたので、それが最後まで投げられた要因かなと思います。本当に周りのおかげなので、出来過ぎ。緊張感ある中、いっぱい投げられてうれしいです。しっかりずっと投げられるように頑張ります」とコメント。度重なるケガから復帰した左腕は、開幕から好調をキープしています。