『マインクラフト』×ユニクロ「UT」コラボに新作！ ポップな総柄の“コットンステテコ”が登場
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月20日（月）から、大人気ゲーム『マインクラフト』の世界を描いたコレクションの新作を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】全部集めたい！ ステテコのデザイン一覧
■マイクラコーデが楽しめる
今回新作が展開されるのは、無限の可能性があふれている『マインクラフト』の世界に登場する、ユニークなキャラクターの姿をグラフィックでデザインしたキッズ向けコレクション。
暑い季節にぴったりの綿100％を採用した「コットンステテコ」は、ライトグレー、グレー、ブルーの全3色がそろい、作品の世界観が楽しめるポップな総柄がデザインされている。
また、ステテコと合わせてコーディネートができる「マインクラフト UT」と「UVカットキャップ」も販売中。加えて、ラグラン仕様がおしゃれな新作のTシャツが6月上旬より発売される予定だ。
【写真】全部集めたい！ ステテコのデザイン一覧
■マイクラコーデが楽しめる
今回新作が展開されるのは、無限の可能性があふれている『マインクラフト』の世界に登場する、ユニークなキャラクターの姿をグラフィックでデザインしたキッズ向けコレクション。
暑い季節にぴったりの綿100％を採用した「コットンステテコ」は、ライトグレー、グレー、ブルーの全3色がそろい、作品の世界観が楽しめるポップな総柄がデザインされている。
また、ステテコと合わせてコーディネートができる「マインクラフト UT」と「UVカットキャップ」も販売中。加えて、ラグラン仕様がおしゃれな新作のTシャツが6月上旬より発売される予定だ。