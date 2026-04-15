子宮頸がん一歩手前「子宮頸部高度異形成」と、その手術方法とは

ananフェムケア連載「Femcare File」。今回のテーマは、「20代で向き合う婦人科疾患」。子宮頸部高度異形成により手術を受けたことを公表した井口綾子さんは現在29歳。病気と向き合うために必要なこととは？

尾西芳子さん（左）、井口綾子さん（右）

お話を伺った方々

尾西芳子

おにし・よしこ 産婦人科専門医。神谷町WGレディースクリニック院長。山口大学医学部卒業。女性のヘルスケアを専門とし、周産期やがんの治療、不妊治療など、専門にとらわれずトータルで診療。日々、女性の悩みに寄り添っている。

井口綾子

いのくち・あやこ 1997年生まれ、神奈川県出身。青山学院大学在学中にミス青山準グランプリを獲得し、芸能界へ。タレントやモデルとして活躍する一方、家業の美容室経営にも携わる。現在、バラエティ番組『まるどりぃ〜ココだけの話〜』（ABCテレビ）にMCとして出演中。

予防と早期発見がカギ。1年に1回の検診を

── 井口さんは昨年、子宮頸部高度異形成により手術を受けたことを公表しましたが、これはどのような病気なのでしょうか。

尾西芳子（以下、尾西） HPV（ヒトパピローマウイルス）に感染すると子宮の入り口にあたる子宮頸部の細胞が変化します。これを「異形成」と呼び、変化の進み具合によって軽度、中等度、高度と分類され、さらに進むと子宮頸がんに。子宮頸がんは自覚症状が出ないため、異形成も子宮頸がん検診で見つかるケースがほとんど。井口さんも検診で見つかったんですか？

井口綾子（以下、井口） はい。生理不順で5年ほど前から低用量ピルを服用している関係で婦人科には定期的に通っていたんです。2年前に子宮頸がん検診を勧められ、軽い気持ちで受けたら要精密検査で。その後、大学病院で再検査を受け、中等度異形成と診断されました。

尾西 軽度、中等度の場合は経過観察が多いですが、高度になると基本的に手術が必要になります。

井口 私も1年間、経過観察を続けた末に高度異形成に進行し、円錐切除という手術を受けました。

尾西 円錐切除は子宮頸部の病変部分を円錐型に切り取る手術。子宮は温存できるので、手術後も妊娠・出産は可能です。ただ、早産のリスクが上がるため、妊娠時には子宮の入り口を閉じる処置をして、赤ちゃんが早めに出てこないようにする場合もあります。

井口 そうなんですね。子宮頸がんという病名は知っていましたが、自分がその一歩手前だったなんて信じられませんでした。妊娠や出産ができるのだろうかと不安に。

尾西 子宮頸がんや異形成は20代でも罹患する可能性があり、妊娠・出産に不安を感じる方は多いです。HPVは性交渉の経験がある女性の大半が、一生に一度は感染するといわれていて、自然治癒する場合がほとんど。ですが公表には勇気が必要でしたよね？

井口 HPVは主に性行為によって感染するので、偏見を持たれるのではないかと悩みました。でも、実際に身近にも子宮頸がんになってつらい思いをしている人がいます。そのような女性が少しでも減ってほしいなと。公表後、多くの女性から温かいコメントをいただいたのは嬉しかったですね。

── 子宮頸がんを予防する方法はあるのでしょうか。

尾西 現状では治療薬はないので、子宮頸がんワクチンを打って予防することが大事です。

井口 私も含め、接種していない同世代の女性たちは多い印象。今からでも打つ意味はありますか？

尾西 井口さんの年齢（29歳）だと自費になりますが、今からでも接種するメリットはありますよ。1年に1回子宮頸がん検診を受けて早期発見に努めるのも大切。

井口 子宮頸がん検診は、ブラシで子宮頸部の組織を取るだけなので、あっという間ですよね。

尾西 子宮内膜症なども含め婦人科疾患は経過観察しながら付き合っていくことも多いです。ライフプランによって治療法も変わるので、かかりつけ医と一緒に考えていけるのが理想ですね。

井口 病気と向き合いながら、自分らしい生き方を見つけたいです。

Q. 子宮頸部高度異形成ってどんな手術を行うの？

A. 軽度・中等度の場合はまず経過観察を。適切に治療・手術を行えば妊娠・出産も

手術として代表的なのが、下の図のように子宮頸部を円錐型に切り取る「円錐切除」。他には炭酸ガスを用いたレーザーで患部を焼く方法もあり、どちらも子宮を温存できるのでその後の妊娠・出産が可能で、処置は膣から行うのでお腹に手術痕が残らない。